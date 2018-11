Cel mai scump și luxos hotel din lume arată uluitor! O noapte de cazare costă 100.000 de euro – GALERIE FOTO

15:00

Una dintre cele mai controversate vedete din lume, Kim Kardashian, a surprins o lume întreagă când în timpul relaity-show-ului său, “Keeping Up With The Kardashians”, a declarat în premieră că s-a căsătorit, și a realizat filmulețul interzis minorilor, sub influența drogurilor, mai exact ecstasy.