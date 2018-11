Cazul Khashoggi. Poliţia turcă a percheziţionat o vilă din nord-vestul ţării

17:00

Ediţia 2018 a The Grand Heritage a avut loc, la finalul săptămâniitrecute, în cadrul galeriei The Grand Avenue, situată la parterul JW MarriottBucharest Grand Hotel, evenimentul din acest an fiind marcat de o expoziţie cereuneşte elemente tradiţionale autentice alături de intepretarea unora într-omanieră modernistă.