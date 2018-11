Fotbal: "N-am mai trăit o asemenea atmosferă", a declarat Ionuţ Radu după derby-ul oraşului Genova

15:50

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că nu se teme de o moţiune de cenzură, variantă vehiculată în ultima perioadă în spaţiul public."Nu îmi este frică, pentru că am încredere în toţi colegii mei, am încredere în colegele mele, am încredere în coaliţia de guvernare şi în acelaşi timp am încredere că marea majoritate a lucrurilor pe care le-am promis, majoritatea punctelor din programul de guvernare le-am pus în practică. Deci am conştiinţa împăcată", a afirmat premierul, la Parlament, la finalul şedinţei BPN al PSD.Întrebat dacă are emoţii în privinţa unei eventuale moţiuni de cenzură, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a răspuns: "Nu cred". AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)