Adela Popescu a povestit ce face în fiecare dimineață, după ce s-a retras de la „Vorbește Lumea”. Vedeta va naște în curând

18:30

Un botoșănean a decis să facă o afacere din reimportarea unor obiecte plecate din țară în timpul comunismului. Acesta a decis să aducă înapoi din Germania mobila făcută în urmă cu zeci de ani la fabrica de mobilă din Botoșani sau la alte fabrici din țară, a dezvăluit btonline.ro. „Mobila second hand este mobila bunicii. […] Post-ul Un român are afacere inedită. Aduce acasă ce am exportat în urmă cu 50-60 de ani: „E într-o stare impecabilă. Și mai bună decât ce se face azi” apare prima dată în Libertatea.ro.