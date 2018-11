Profită Becali de letargia lui Dinamo? Cel mai bun marcator al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său: "Doar la asta mă gândesc"

15:50

Dacian Varga (34 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Fostul internațional a fost supus unui tir de întrebări. Poreclă: MinerulPrimul idol din copilăre: Brazilianul RonaldoPrimul meci la seniori: "Era 4-0 în Liga a 2-a, la Sportul, antrenor era Dan Petrescu. Mi-a zis să intru. Am primit o pasă de la Pădureț, am tras la poartă și am dat gol. Pădurețu mi-a tras niște înjurături că nu i-am pasat". ...