Kristine Guillaume, prima femeie de culoare numită preşedintă a ziarului Universităţii Harvard

18:50

Spectacolul "100 de minute de libertate", regizat de Bogdan Sărătean, singura coproducţie teatrală dintre România şi Republica Moldova dedicată Centenarului, va fi prezentat în 2019, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), potrivit unui comunicat de presă remis luni AGERPRES."Acest spectacol, singura coproducţie teatrală realizată în cinstea Centenarului, aduce împreună artişti de pe ambele maluri ale Prutului, cu ajutorul instituţiilor importante din România şi Republica Moldova. "100 de minute de libertate" este pentru noi toţi o mare sărbătoare. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care au pus umărul pentru ca acest eveniment să se întâmple, pentru că se gândesc la viitorul acestei naţii. E important să gândim pentru viitorul ţărilor noastre, pentru viitorul Europei, pentru viitorul a tot ceea ce înseamnă sănătatea frumosului de mâine", a declarat preşedintele FITS, directorul Naţionalului sibian, Constantin Chiriac.Spectacolul 100 de minute de libertate" a avut premiera duminică, la Teatrul Naţional Satiricus "Ion Luca Caragiale" din Chişinău.Din distribuţie, alături de actorii din Republica Moldova, fac parte actorul Ali Deac şi studenţii şcolii sibiene de teatru, Alexandrina Grecu, Andrada Olteanu şi Andrei Suveică. Spectacolul "100 de minute de libertate" este realizat cu sprijinul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi a Departamentului de Artă Teatrală.Regizorul Bogdan Sărătean spune că tema spectacolului este "libertatea"."Ce temă vastă - libertatea. Cum altfel am putea trata această temă decât cu o infinită libertate teatrală, estetică, dramaturgică? Nu am avut nici un text în mână, la prima întâlnire cu actorii. Au urmat zile şi nopţi şi clipe de căutare, nelinişte, revelaţie. Pentru a defini libertăţile individuale, am detectat împreună constrângerile, pentru că ele definesc la urma urmei limitele libertăţii. Am plonjat împreună, iar uneori ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, în noi, în trecutul nostru nu foarte îndepărtat. Iar alteori ne-am luminat; am râs, am plâns, am respirat. Şi iată că puzzle-ul ăsta de emoţii şi istorii de tot soiul prinde cumva, misterios, viaţă", a spus regizorul Bogdan Sărătean. AGERPRES/(AS-autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)