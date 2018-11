Cum a ajuns o tânără din Sibiu să creeze un soft pe care multe din marile companii din lume îl doresc

22:00

Confesiunile unei angajate Facebook: am avut parte de cea mai toxică experienţă de muncă din viaţa mea Să lucrezi pentru Facebook pare o oportunitate pe care nu trebuie să o ratezi, însă lucrurile nu par a fi chiar aşa, potrivit unei foste angajate Facebook care a spus pentru The Guardian că acolo a avut parte de cea mai toxică experienţă de muncă. Sarcina ei în cadrul diviziei de "Trending" era să aleagă ce link-uri să apară în caseta „trending” a Facebook. „În fiecare zi, analizam sute de sub...