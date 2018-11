Media ruse au difuzat imagini cu marinarii ucraineni capturaţi

21:30

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că se află într-un termen "foarte rezonabil" de răspuns în cazul propunerilor de miniştri ai Dezvoltării şi Transporturilor, el subliniind că CCR nu are ce să spună în acest caz.Şeful statului a fost întrebat cum vede un posibil demers al CCR cu privire la numirea celor doi miniştri."În niciun fel. Deocamdată Guvernul mi-a făcut o solicitare şi am spus că o să răspund după 1 decembrie, dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi priveşte, însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. CCR, practic, nu are ce să spună aici. (...) Guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucrează fiindcă au alte treburi probabil. Guvernul este complet şi cum am mai spus, nu au decât să-şi facă treaba", a spus şeful statului la Ambasada României la Paris, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti.El a reiterat că o decizie în privinţa noilor miniştri ai Dezvoltării şi Transporturilor va fi luată după celebrarea Zilei Naţionale."Aşa cum am spus, după sărbătorile dedicate Zilei Naţionale. Nu am absolut deloc de gând în aceste zile de sărbătoare să avem discuţii pe aceste teme neplăcute de remanieri şi diferite diferende pe care le au unii cu alţii", a afirmat Iohannis.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că în şedinţa coaliţiei de la începutul săptămânii viitoare se va decide calea de urmat în cazul în care şeful statului, Klaus Iohannis, va refuza să îşi îndeplinească atribuţiile legale în ceea ce priveşte numirea unor noi miniştri, subliniind că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va întocmi un draft pentru o posibilă sesizare la CCR în legătură cu un conflict juridic de natură constituţională."Am avut o şedinţă de BPN unde am discutat două chestiuni punctuale - din acest motiv l-am invitat şi pe domnul ministru Toader -, şi anume, situaţia în care ne aflăm în urma refuzului preşedintelui Iohannis de a elibera din funcţie doi miniştri şi de a numi în funcţie două persoane propuse. (...) I s-a solicitat domnului ministru Toader ca până la sfârşitul săptămânii să întocmească un draft pentru o posibilă sesizare la CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională în cazul în care şi după 1 Decembrie preşedintele va refuza să îşi îndeplinească atributele constituţionale şi să ia act de solicitările prim-ministrului. În funcţie de ce va face preşedintele Iohannis, luni, într-o discuţie în coaliţie, vom hotărî calea de urmat. Nu vom putea sta la nesfârşit cu un guvern în care preşedintele vrea să se implice fără să aibă competenţă constituţională", a precizat Dragnea, la Parlament. AGERPRES/(editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)