Călin Popescu Tăriceanu, audiat în comisia juridică a Senatului, cu privire la dosarul DNA în care se cere ridicarea imunităţii parlamentare

Are doar 14 ani, dar a îndurat chinuri groaznice cât pentru o viață. O viață pentru care Constantin Alexandru Ene, din Capitală, luptă acum din răsputeri, departe de casă, într-un spital din Istanbul. Oncologii turci l-au smuls din ghearele unei morți care aproape că-i cuprinsese trupul paralizat, dar pentru a putea primi în continuare tratamentul […] Post-ul Alex are nevoie de 100.000 de euro ca să poată primi tratamentul salvator. Băiatul suferă de cancer osos și de mai bine de un an este internat într-un spital din Turcia apare prima dată în Libertatea.ro.