Senat: Şoferii pot solicita REDUCEREA de suspendare a PERMISULUI auto, în anumite condiţii

Sonda spaţială InSight, lansată de NASA, a ajuns cu succes pe Marte, având la bord inclusiv numele a 2,42 de milioane de oameni, informează BBC. Sonda a ajuns cu succes pe Marte, după o călătorie de 7 luni prin spaţiu şi este un dispozitiv spaţial conceput de NASA pentru analizarea activităţii seismice şi a structurii interne a lui Marte. Misiunea ei este programată să dureze doi ani. Thank you so much to my incredible team who got me safely to #Mars. Hear from some of them on how my #MarsLandin...