VIDEO/ Mica Românie de la Cercul Polar. Comuna fără poliție unde locuiesc 400 de români și femeia care s-a transformat din protestatar în politician

09:30

În luna octombrie a anului trecut, Andreas Schonhofen, care a lucrat la sonda InSight, a decis să adauge numele membrilor trupei Goodbye to Gravity, decedați în incendiu de la Colectiv, pe un microcip din interiorul navei. „În amintirea celor patru membri decedați ai trupei Goodbye to Gravity le-am adăugat numele în misiunea NASA InSight, pentru […] Post-ul FOTO | Numele membrilor trupei Goodbye to Gravity, pe Marte! Gestul emoționant făcut de un om de știință apare prima dată în Libertatea.ro.