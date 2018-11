Cel mai bogat om din China, Jack Ma, este membru al Partidului Comunist

00:10

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că îşi doreşte ca până la finele anului să fie adoptată legea pensiilor, care repară "multe inechităţi".Proiectul legii pensiilor a fost adoptat luni de Senat, în calitate de prima Cameră sesizată."Este un pas important, aşteptăm dezbaterile din Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor şi apoi votul final. Ne dorim ca până la finalul anului să adoptăm această lege foarte importantă pentru noi şi pentru români", a precizat Budăi, după adoptarea în Senat a proiectului de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii.El a adăugat că a venit împreună cu ceilalţi miniştri pentru a da un vot pe acest proiect de lege care repară "multe inechităţi"."Miniştrii nu i-am adus de acasă, am venit cu toţii de la Guvern, eram într-o şedinţă cu doamna prim-ministru, şedinţă premergătoare preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România. Este un pas important, este ceea ce noi ne-am propus. Această lege repară multe inechităţi existente în lege şi mergem pe principiul fundamental al contributivităţii - şi anume: pentru muncă egală, pensie egală. Sunt multe chestiuni care sunt reparate aici. Ca fost director într-o Casă de pensii pot să vă spun că avem probleme cu acordurile globale, cu sporurile asupra cărora pensionarii nu mai puteau găsi documente din lipsa arhivelor, cu noul sistem de calcul al pensiei'', a arătat ministrul.El a dat asigurări că Guvernul se va ţine de promisiunile făcute în programul de guvernare, "la virgulă", menţionând că legea pensiilor este sustenabilă din punct de vedere bugetar."Ne vom ţine de promisiuni aşa cum ne-am ţinut de promisiuni şi până acum şi am îndeplinit întocmai, la virgulă, programul de guvernare. Ceea ce ţine de impactul bugetar, clar s-au făcut acele simulări, înainte de a aduce legea în Parlament, împreună cu Ministerul de Finanţe, am primit tot sprijinul de acolo, am discutat şi noi în Comisia pentru buget-finanţe la Camera Deputaţilor, avem aceste simulări, clar legea este sustenabilă din punct de vedere bugetar", a afirmat ministrul.Întrebat dacă dă asigurări că toate majorările de pensii prevăzute în noua lege vor fi aplicate, ministrul a răspuns: "Bineînţeles. (...) Nu putem vorbi ca vreun stat să nu-şi plătească pensiile la timp. Mai mult de atât, cum am procedat şi până acum de când am preluat guvernarea, ne-am ţinut de acel calendar de majorare a punctului de pensie". AGERPRES/(AS - autor: Sorin Peneş, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)