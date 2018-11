Fotbal: Maradona, amendat pentru criticile sale împotriva arbitrajului

11:20

Scriitorul american Eugene Gladstone O'Neill, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1936), s-a născut la 16 octombrie 1888, la New York, fiind fiul actorului James O'Neill, celebru pentru rolul în "Contele de Monte Cristo".Unul dintre cei mai admiraţi dramaturgi, O'Neill a câştigat atenţia criticii şi a publicului în 1920 cu piesa "Beyond the Horizon"/Dincolo de orizont'' care a marcat începutul unei noi ere în teatrul american contemporan, şi pentru care a primit premiul Pulitzer. A mai primit acest premiu pentru "Anna Christie" (1922) şi pentru "Strange Interlude" (1928), potrivit www.nobelprize.org.Primii şapte ani din viaţă şi i-a petrecut însoţindu-şi tatăl în turnee, după care a urmat şcoli catolice, a studiat la Universitatea Harvard, Universitatea Princeton, Institutul De La Salle, St. Academia de Aloysius pentru băieţi, Academia Betts, potrivit www.nobelprize.org şi www.biography.com.Primul dramaturg american care a primit Premiul Nobel pentru literatură şi primul dramaturg american care a considerat scena ca fiind un mediu literar, Eugene O'Neill a început să scrie, în toamna anului 1913. Capodopera sa "Călătoria în Noapte" (produsă postum, 1957), se află la finalul unui lung şir de piese de teatru, printre care: "Bound East for Cardiff "/Îmbarcat pentru Cardiff (1914), "The Moon of the Carabbees "/Luna Caraibilor (1917), "Anna Christie" (1920), "The Hairy Ape"/Maimuţa păroasă (1921), "Desire Under the Elms"/Patima de sub ulmi (1924), "The Great God Brown"/Marele zeu Brown (1925), "Ah, Wilderness!"/O, sălbăticie! (1932), "The Iceman Cometh"/Vine omul cu gheaţa (1946), "A Moon for the Misbegotten"/Luna dezmoşteniţilor (1952).A murit la 27 noiembrie 1953, în Boston, Massachusetts. AGERPRES/(Documentare - Cerasela Bădiţă, editor. Liviu Tatu, editor online: Irina Giurgiu)