Leonard Doroftei servește pe la mese. Care este situația în care se află acum supranumitul ,,Doroftei cel mare"

Medicina a evoluat considerabil in ultimii ani si periodic sunt descoperite tot felul de tratamente eficiente pentru combatarea a tot felul de afectiuni complexe, insa pana cand acestea sa poata fi puse in practica la scara larga este nevoie de multi ani de teste. Totusi, exista alternative la multe dintre tratamentele obisnuite, iar unele dintre acestea se bazeaza pe celulele stem. Acestea promit cateva avantaje importante, motiv pentru care sunt tot mai des puse in practica in toata lumea, inclusiv in Romania.