“Rusia vrea o nouă CORTINĂ de Fier în Marea Neagră”

Adina Apostol este unul dintre supravieţuitorii tragediei de la Colectiv. S-a luptat mai bine de un an cu infecţiile provocate de bacterii. De atunci au trecut trei ani, dar sistemul de sănătate a rămas pe loc. „Infecţiile nosocomiale au fost subraportate întotdeauna. Înainte de 2016, dacă un manager raporta în mod veridic infecţiile nosocomiale, putea fi penalizat, conform reglementărilor. Lucrul ăsta l-am schimbat în 2016 și managerii au putut să încurajeze raportarea infecţiilor nosocomiale din spitale fără a se teme de consecinţe. Un manager, care raporta în mod veridic o creştere substanţială a infecţiilor nosocomiale şi pornind de la un nivel foarte jos, putea fi concediat”, explică fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu. „În anul 2017, nivelul acestei raportări a fost de 0, 53 %, asta înseamnă că practic, la fiecare 200 de pacienți externați avem o infecție raportată, ceea ce ce este imposibil. Un studiu de prevalenţă de moment, care a cuprins peste 100 de spitale, a avut rezultate total diferite, se ajunge la o valoare de 10 ori mai mare, la 5,9 cazuri, ceea ce este foarte apropiat de ceea ce raportează celelalte ţări”, spune Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie. „La Colectiv am descoperit câteva lucruri: mai întâi evidenţa, şi anume că fiecare pacient român care merge şi stă câteva zile în spitale, mai ales dacă are un sistem imunitar deficitar, aşa cum este în cazul arsurilor, nu va pleca de acolo fără infecţii nosocomiale. Am aflat de asemenea de cazul biocidelor, am avut scandalul Hexifarma şi am aflat atunci nu numai că regulile nu erau respectate, dar chiar produsele pe care spitalele le achiziţionau de atâţia ani şi le foloseau pentru eliminarea infecţiilor nosocomiale, tocmai acele produse, erau contrafăcute, aveam concentraţii mult sub standard. Erau o păcăleală de cel mai jos nivel”, arată Vlad Voiculescu.