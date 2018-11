Deținutul evadat din Penitenciarul Botoșani a fost prins. Unde a fost găsit bărbatul condamnat pentru viol

12:30

Formatul emisiunii de cultură generală „Câștigă România”, de la TVR 2, a fost achiziționat de producătorii din Statele Unite. Emisiunea varianta americană se va numi „Win your country” și va avea în spate compania de producție a actriței Whoopi Goldberg, One Hoe și 44 Blue Production. Varianta americană a „Win your country” este în curs […] Post-ul Americanii fac o emisiune după un format românesc. Emisiunea „Câștigă România” va fi adaptată în SUA de Whoopi Goldberg apare prima dată în Libertatea.ro.