Prognoză specială ANM pentru București! Vine „urgia” în Capitală

Un argeșean a încercat luni să-și curme viața după un scandal în familie. Totul a pornit de lao ceartă teribilă cu soția. Femeia a sunat la 112, temându-se să nu fie bătută. Bărbatul s-a enervat și mai rău. A urcat în pod și și-a improvizat un ștreang. Polițiștii l-au găsit chiar când și-a dat drumul