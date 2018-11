Polonia: Fostul preşedinte al Autorităţii de reglementare financiară, arestat pentru acuzaţii de corupţie

14:30

Toni Collette şi Ethan Hawke se numără printre actorii care au fost premiaţi la ediţia din 2018 a galei Gotham Independent Film Awards, organizată luni seară la New York, informează PA.Această gală, care recompensează producţiile cinematografice independente, este considerată evenimentul ce marchează debutul neoficial al sezonului premiilor decernate de industria cinematografică din Statele Unite, care culminează în fiecare an cu ceremonia de decernare a premiilor Oscar.Gala premiilor Gotham a devenit tot mai importantă în ultimii ani, întrucât lungmetrajele pe care le-a premiat, precum "Birdman", "Spotlight" şi "Moonlight", au câştigat apoi şi Oscarul pentru cel mai bun film al anului.În cadrul ceremoniei de luni seară, premiul Gotham pentru cel mai bun film a fost câştigat de "The Rider", o dramă western contemporană regizată de Chloe Zhao. La această categorie au mai fost nominalizate producţiile cinematografice "If Beale Street Could Talk", "The Favourite", "First Reformed" şi "Madeline's Madeline". Toni Collette s-a impus la categoria "cea mai bună actriţă" pentru rolul ei din filmul "Hereditary", învingându-le pe Michelle Pfeiffer ("Where is Kyra?"), Glenn Close ("The Wife"), Kathryn Hahn ("Private Life") şi Regina Hall ("Support the Girls"). Glenn Close este considerată de mulţi specialişti o favorită la Oscarurile din 2019 şi are şanse mari să înfrângă "blestemul" carierei sale - şase nominalizări la Oscar şi niciun premiu - pentru a câştiga în februarie anul viitor acest premiu care îi lipseşte din palmaresul ei prestigios.Ethan Hawke a fost desemnat cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul "First Reformed", în care joacă un preot protestant a cărui credinţă în Dumnezeu este zguduită de anumite evenimente. Din distribuţia peliculei face parte şi Amanda Seyfried. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii Adam Driver ("BlaKkKlansman"), Ben Foster ("Leave No Trace"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") şi Lakeith Stanfield ("Sorry to Bother You"). Premiul Gotham pentru cel mai bun regizor a revenit cineastului Bo Burnham, autorul filmului "Eight Grade", iar la categoria "cel mai bun scenariu" s-a impus Paul Schrader ("First Reformed"). Un premiu special al juriului Gotham a fost atribuit actriţelor Olivia Colman, Emma Stone şi Rachel Weisz pentru interpretările lor din filmul "The Favourite". Alte premii speciale au fost acordate actorului Willem Dafoe, regizorului Paul Greengrass şi producătorului Jon Kamen.Organizatorii galei Gotham premiază în fiecare an şi producţii de televiziune. Astfel, "Killing Eve" s-a impus la categoria "cel mai bun serial în format lung", iar "195 Lewis" a triumfat la categoria "cel mai bun serial în format scurt". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu. editor online: Ady Ivaşcu)