Chef Florin şi chef Sorin ocupă primul loc în clasamentul amuletelor

Sărbătorile de iarnă au intrat în linie dreaptă, iar AFI Cotroceni este alături de tine, pentru că ştie că an de an eşti dăruitor neobosit. Cel mai mare mall din România te provoacă să rămâi Dăruitor de Meserie, în acest an cu upgrade-ul 2.0, şi îţi dedică şi un colind cu acelaşi nume.