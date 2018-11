Răzvan Popescu, la un pas să-și opereze stomacul! Cine i-a spus ”STOP!” ”Fricoasă!”

12:20

Valentin Dogaru s-a stins din viață. Unul dintre cei trei artiști instrumentiști de la Big Band-ului Radio a murit în cursul zilei de luni, iar tristul anunț a fost făcut, pe Facebook, de Ionel Tudor, unul dintre prietenii artistului. “Big Bandul Radio a pierdut în seara aceasta un bun coleg și prieten, Vali Dogaru ( […] The post Big Bandul Radio este în doliu! Valentin Dogaru a murit! Anunțul oficial appeared first on Cancan.ro.