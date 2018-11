Un bărbat din Rădăuți a mâncat gogoșari în oțet, iar acum este internat în spital și diagnosticat cu… botulism

14:10

Etta Ng Chok Lam, fiica starului filmelor cu arte marțiale Jackie Chan, a confirmat că s-a căsătorit cu iubita sa, Andi Autumn, o vedetă a internetului, potrivit bbc.com. Etta Ng Chok Lam, în vârstă de 19 ani, a publicat pe contul ei de pe platforma de socializare online Instagram o fotografie cu ea și Autumn, […]