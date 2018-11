Fotbal - Tottenham: Antrenorul Pochettino regretă că tânărul Foyth nu este pe lista pentru Liga Campionilor

17:20

Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou cu vehemenţă, într-o serie de postări pe Twitter, pe procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind presupusa ingerinţă a Rusiei în campania prezidenţială din 2016, atac ce survine la o zi după dezvăluiri privindu-l pe fostul său director de campanie, Paul Manafort, transmite AFP.'Vânătoarea de vrăjitoare ipocrită continuă, dar Mueller şi banda lui de democraţi furioşi se uită doar la o parte, nu şi la cealaltă. Aşteptaţi până iese la iveală cât de oribil şi de pervers îi tratează pe oameni, distrugându-le vieţile pentru că refuză să mintă. Mueller este un procuror conflictual devenit infractor', a scris Trump pe Twitter. The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018Luni, Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Trump, a fost acuzat într-un document al justiţiei că a minţit poliţia federală. El a rupt astfel un acord de a pleda vinovat, au explicat procurorii, printre care şi Mueller, în acest document. Avocaţii lui Manafort au respins această afirmaţie.Paul Manafort acceptase în septembrie să pledeze vinovat pentru acuzaţiile de conspiraţie contra Statelor Unite şi de conspiraţie pentru obstrucţionarea justiţiei, şi totodată să coopereze cu procurorul special.Tot luni, George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Trump, condamnat la închisoare în septembrie pentru că a minţit FBI în cadrul anchetei conduse de Robert Mueller, a fost încarcerat pentru a executa două săptămâni de detenţie.'Media Fake News îl prezintă pe Bob Mueller ca pe un sfânt, când în realitate el este exact opusul. El face un rău IMENS sistemului nostru de justiţie penală', a adăugat Trump.'Vânătoarea de vrăjitoare care a costat până acum 30.000.000 de dolari continuă şi ei nu au nimic altceva decât vieţi distruse', a mai notat preşedintele.Robert Mueller, fost director respectat al FBI, a fost numit în mai 2017 pentru a ancheta o posibilă ingerinţă a Rusiei în campania prezidenţială din 2016, precum şi asupra unei eventuale complicităţi între echipa de campanie a miliardarului şi Rusia.La începutul lunii noiembrie, preşedintele Trump a provocat îngrijorări legate de o posibilă luare sub control a acestei anchete, după demiterea ministrului justiţiei, Jeff Sessions, şi înlocuirea lui cu Matthew Whitaker, care criticase amploarea investigaţiei.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)