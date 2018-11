METROREX se confruntă cu pierderi IMENSE, angajaţi PREA MULŢI şi cea mai PROASTĂ CALITATE a serviciului

12:50

Jack Ma, cofondatorul şi preşedintele gigantului din comerţul electronic Alibaba Group Holding Ltd., este unul dintre cei 100 de oameni pe care îi va onora Partidul Comunist, din Comitetul Central al Chinei, ca parte a aniversării a 40 de ani de la reformele economice şi deschiderea către alte pieţe. Printre cei aniversaţi se numără Pony Ma, CEO-ul Tencent Holdings Ltd., Robin Li, CEO-ul Baidu Inc., Yao Ming, star al baschetului mondial şi Lang Ping, antrenor de volei, scrie Bloomberg. Citeşte...