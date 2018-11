Nici iPhone-urile NU scapă de protecționismul lui Donald Trump

15:01

Directorul general al Grupului Romgaz, Adrian Constantin Volintiru, a fost prezent ieri, 21.11.2018, alături de Ionuţ Pogea, ambasadorul României pe probleme de energie la UE și de Mihai Păun, director al Centrului Român al Energiei (CRE), la conferinţa organizată la Bruxelles “Securing the Smart grid towards 100% renewebles”. În contextul principalei preocupări a Comisiei Europene pentru cadrul legislativ viitor şi sub imboldul “Energia regenerabilă – cheia dezvoltării viitoare a sectorului energetic european”, directorul general al Grupului Romgaz a menţionat: “Una din ţintele noastre predilecte este să extindem investiţiile şi în energia regenerabilă şi să optimizăm crearea de noi oportunităţi de cooperare în acest domeniu. Orientarea spre energia verde şi asigurarea unui mix energetic care să confere un echilibru la nivelul portofoliului de resurse ale companiei, cât şi investițiile în sectorul petrochimic care se afla în prezent în analiză, sunt variante de investiții generatoare de valoare adăugată în economie.” În continuare prezentăm sintetic câteva aspecte, relevante pentru domeniul de activitate a Grupului Romgaz, formulate în cadrul conferinţei: Eficienţa energetică, impactul asupra consumatorului, cât și dezvoltarea viitoare a sistemului energetic post 2020, sunt principalele preocupări ale Consiliului European în perspectiva preluării de către România a mandatului la Consiliul UE. România este una din ţările beneficiare ale noului cadru legislativ aferent sectorului energetic post 2020, iar eficienţa energetică este cheia analizei pentru construcţia noii directive, mai mult România ar contribui activ, pentru a transforma Europa într-un lider la nivel mondial în materie de energie regenerabilă. Sunt două mari obiective strategice importante pentru România: pachetul legislativ și directiva pentru gaze. România are cel mai mare pachet legislativ pentru următorii 10 ani, ca urmare se va focusa pe dezvoltarea în sfera de energie post 2020 și pe găsirea de soluții ce necesită a fi implementate în strategia viitoare energetică a UE. Situaţia actuală în ceea ce priveşte zona investițiilor on shore, indică un grad de recuperare a resurselor de 70% în 2018, comparând cu un nivel mondial de recuperare de 30%, iar pentru sectorul off shore se remarcă un interes crescut. Concluzia: 32% energie verde în 2030 ar trebui să fie o ţintă pentru fiecare stat membru EU, o preocupare prioritară şi pentru România în sectorul energetic, iar în perspectiva preluării președinției Consiliului Europei de către România în 2019, o responsabilitate majoră şi un rol important pentru îndeplinirea obiectivului de cooperare europeană în domeniul energetic. Despre RomgazRomgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București şi a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909. Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale şi operații speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic. Din 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectricede la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.