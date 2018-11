Accident mortal în Bistriţa Năsăud: Un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce a traversat prin loc nepermis

23:10

Mesaje de Sfantul Andrei. In fiecare an, pe 30 noiembrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei. Peste jumatate de milioane de romani isi aniverseaza ziua numelui. Daca ai si tu un sarbatorit si nu esti inspirat, citeste in continuare. Sigur vei gasi ceva potrivit! Citește mai departe...