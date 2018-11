Fotbal: Ajax, Bayern, Real, AS Roma, Manchester City, Manchester United şi Juventus, calificate în optimile Ligii Campionilor

23:10

Propunerile pentru noile uniforme de oraş ale Forţelor Terestre şi Forţelor Aeriene, create de designerul Alexandru Ciucu şi inspirate din ţinutele armatei franceze, italiene sau americane, au fost prezentate marţi la Cercul Militar Naţional.Sacouri, parpalace, paltoane, chipiuri, fuste peste genunchi pentru doamne şi pălării elegante pe nuanţe de crem şi albastru din lână şi cordura (un poliester modern - n.r.) au fost etalate pe podiumul de la Cercul Militar.Şeful Direcţiei logistice a Statului Major al Apărării, generalul de brigadă Constantin Negrea, prezent la eveniment, a afirmat că ţinuta de acum a militarilor este atestată din anul 1939, iar prin aceste propuneri se încearcă "o ridicare a imaginii armatei române" prin eleganţă şi prestanţă."Este o perioadă destul de lungă de timp şi am simţit nevoia să ridicăm imaginea armatei române prin eleganţă, prestanţă şi prin atitudine. Nu poţi să porţi uniforma dacă nu ţi-a ajuns la inimă, drept urmare o vom prezenta în toate garnizoanele din ţară. Vom aştepta părerile colegilor noştri, opiniile, dacă vor să modifice, îi aşteptăm cu drag. Mi-au plăcut, sunt atrăgătoare, au o linie de eleganţă, dau o imagine a militarilor. Haina îl defineşte pe militar. Fiecare naţiune pentru armata proprie are o definiţie proprie care pleacă de la uniformă. (...) Avem o schimbare de paradigmă, avem o ţinută de oraş şi de serviciu şi o ţinută combat pentru luptă, pentru teatrele de operaţii", a spus generalul Negrea.Propunerile pentru noile uniforme de oraş ale Forţelor Terestre şi Forţelor Aeriene au fost create pro bono de către designerul vestimentar Alexandru Ciucu, furnizor oficial al Casei Regale a României.Creatorul de modă a spus că este o colecţie dedicată regelui Mihai, punctând că ţinutele create pentru militarii românii reprezintă cadoul său pentru ţară în Anul Centenar."Mulţumesc pentru oportunitatea de a scrie istorie, pentru că într-un fel sau altul asta este o istorie vestimentară. Este un proiect imens în care m-am implicat cu mare plăcere, pro bono, pentru că îl consider cadoul meu pentru ţară într-un an centenar. În curând se împlineşte un an fără regele Mihai, personal, dedic această colecţie de uniforme memoriei Majestăţii Sale. (...) Este o colecţie dedicată regelui Mihai pentru că a existat o legătură foarte strânsă între regele Mihai şi Armata Română", a afirmat Ciucu la finalul prezentării.Designerul a dezvăluit că armata franceză l-a inspirat cel mai mult ca nuanţă de culoare în colecţia sa, dar şi armata SUA, de la care s-a inspirat în mod special pentru pălăria de damă, precum şi armata italiană, pentru hainele cambrate."Suntem o echipă de 15 oameni la atelier şi am făcut munca asta în 15 luni, aproape, deşi munca noastră efectivă nu s-a desfăşurat pe toată perioada asta - mai mult a durat comanda de ţesătură (...). Am avut şi neplăceri, nu au ieşit din prima şi au trebuit refăcute hainele de terestru, pentru că nu era codul pe care ni-l doream noi", a spus creatorul de modă.Cea mai mare provocare a lui Alexandru Ciucu a fost să nu copieze de la alţii şi nici să nu se autoplagieze."Pălăriile doamnelor ne-au dat ceva mai mult de furcă, pentru că am mers pe varianta clasică din fetru. Restul chipiurilor de bărbaţi sunt făcute din ţesătură tot pe un model clasic, dar cu nişte mici modificări inspirate din armata britanică. (...) Am încercat să evit primul impuls, de a face un chipiu bărbătesc aproape de cel al carabinierilor, ca să nu zic de cel nazist, pentru că ele sunt similare, se inspiră unul din celălalt", a menţionat Ciucu.El a precizat că la sacou principalul element de noutate este vipuşca în contrast, pe care o găsim doar de la gradul de ofiţer în sus. "Ea există ca element de construcţie şi la subofiţeri şi la soldaţi, dar nu e în contrast. Practic, am făcut ca uniforma de ofiţer şi de general să fie mult mai uşor recognoscibilă. Ne dorim să fie o uniformă iubită, şi nu una impusă. Oamenii să o poarte cu drag, să simtă că se regăsesc în ea", a mai spus designerul.Unul dintre militarii care au prezentat o parte dintre uniforme, sergentul Dănuţ Hârnea, a spus că se simte foarte bine în noua ţinută, este confortabilă, iar locotenentul Cristina Dumitru, unul dintre militarii manechini cu această ocazie, a adăugat că este la modă şi uniforma trebuie să aibă o anumită eleganţă şi prestanţă.La eveniment a participat şi ministrul Apărării, Gabriel Leş, care l-a felicitat pe designerul Alexandru Ciucu şi a spus că se simte discriminat, pentru că noile ţinute nu sunt pentru cei cu burtă."Nu îmi pare rău că am venit în această seară aici, însă mă simt un pic discriminat. Toate propunerile de sacouri care au fost prevăzute fără burtă şi cred că aici trebuie să mai lucrăm puţin", a spus Leş.La finalul prezentării, şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, i-a conferit designerului Alexandru Ciucu în semn de apreciere Emblema de onoare a Statului Major al Apărării.Crearea noilor uniforme militare de oraş şi de serviciu a avut în vedere toate categoriile de personal militar şi va cuprinde întreaga gamă de articole vestimentare militare.În primele luni ale anului 2019, modelele propuse vor fi prezentate în garnizoanele din ţară, pentru ca militarii, în activitate sau în rezervă, să îşi exprime opinia, sub forma unor chestionare de evaluare. Apoi, se va desfăşura testarea operaţională a noilor modele, pentru a se putea trece la echiparea Armatei României cu noile uniforme militare de oraş şi de serviciu. AGERPRES/(A, AS - autor: Florentina Ştefănescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)