1918, ANUL MARII UNIRI: 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Regatul României - Ziua Bucovinei

Soprana Mariana Nicolesco s-a născut în localitatea Găujani, judeţul Giurgiu, la 28 noiembrie 1948, potrivit https://radioromaniacultural.ro. A studiat vioara la Şcoala de Muzică din Braşov, ulterior s-a înscris la Secţia Canto a Conservatorului din Cluj-Napoca, ca mezzosoprană.A câştigat o bursă la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni, lucrând apoi cu Rodolfo Celletti şi cu Elisabeth Schwarzkopf. Au urmat Concursul Verdi la Busseto, Concursul internaţional de Canto Voci Rossiniane organizat de Radioteleviziunea italiană RAI la Milano, cel mai important concurs de canto din lume la acea dată, începând astfel o remarcabilă carieră internaţională, conform www.darclee-voice-contest.com.Mariana Nicolesco are un vast repertoriu muzical, de la stilul Baroc la cel contemporan, cu o admiraţie specială pentru stilul Belcanto şi pentru compoziţiile lui Mozart şi Verdi. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte pe cele mai importante scene ale lumii.În 1972, a debutat la Teatrul Scala din Milano, în premiera mondială a operei "La Vera Storia" de Luciano Berio, fiind protagonistă apoi în numeroase noi puneri în scenă, recitaluri şi concerte. A strălucit în spectacole şi la Metropolitan Opera din New York, la München, Viena, Paris, Hamburg, Roma, Chicago, Barcelona, Dresda, Tokyo, la Festivalul de la Salzburg şi la Rossini Opera Festival de la Pesaro, precum şi la Rio de Janeiro, Pretoria, Caracas, Toronto, San Francisco. Sonorităţile vocii sale au cucerit publicul marilor săli de concert, Carnegie Hall din New York, Royal Festival Hall Londra, Accademia Santa Cecilia de la Roma, sau cele de la Amsterdam şi Viena, Marea Sală a Conservatorului din Moscova. A captivat atenţia publicului de la prima sa apariţie în rolul Violettei din "La Traviata", pusă în scenă la Florenţa. În lunga istorie a Teatrului Scala din Milano, Mariana Nicolesco este soprana care a apărut în cele mai multe premiere absolute.A cântat sub bagheta unor dirijori ca: Thomas Schippers, Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Colin Davis sau Alberto Zedda şi a colaborat cu regizori precum: Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Jean-Pierre Ponnelle, Patrice Chereau, Jonathan Miller. Foto: (c) Armand Rosenthal / Arhia istorică AGERPRESLa invitaţia Papei Ioan Paul al II-lea, a cântat la Vatican, în Concertul de Crăciun din 1993, vechile colinde româneşti, ascultate de peste un miliard de oameni prin intermediul Mondoviziunii, potrivit Dicţionarului "Membrii Academiei Române 1866/2003", ediţia a III-a (Ed. Enciclopedică / Ed. Academiei Române Bucureşti, 2003). În ianuarie 1997, a interpretat, în premieră mondială, sub bagheta lui Lorin Maazel, "Seven Gates of Jerusalem", capodopera lui K. Penderecki, dedicată celor 3.000 de ani ai Oraşului Sfânt, partea sopranei fiind compusă pentru vocea sa.A revenit în România după 21 de ani de absenţă, apărând pentru prima oară în faţa publicului românesc, pe o scenă din ţară, la Ateneul Român, în iunie 1991, cu orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu", sub bagheta lui Cristian Mandeal. Mariana Nicolesco a oferit, din acel an, concerte extraordinare cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu".Artista a creat, la New York şi la Bucureşti, fundaţiile internaţionale Ateneul Român. Totodată, a iniţiat, la Brăila, în 1995, Concursul Internaţional de Canto "Hariclea Darclée". Între două ediţii consecutive, artista oferă laureaţilor competiţiei Cursuri de Măiestrie Artistică - Master Classes. De asemenea, Mariana Nicolesco a organizat în 2003, la Braşov, Primul Festival şi Concurs Naţional de Interpretare a Liedului Românesc. Mariana Nicolesco este membră de onoare din străinătate a Academiei Române, aleasă la 31 mai 1993, precizează Dicţionarul "Membrii Academiei Române 1866/2003". Este Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi. A fost decorată în Franţa cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Ofiţer, precum şi cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer. Distinsă cu Medalia UNESCO pentru merite artistice. La 21 noiembrie 2005 i-a fost conferit înaltul titlu de Artist al UNESCO pentru Pace, de directorul general Koikiro Matsuura, în cadrul unei ceremonii la Paris.În 2007 a inaugurat Cursuri de Măiestrie Artistică la Academia Internaţională de Canto din cadrul Universităţii din Cardiff (2007).Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat sopranei Mariana Nicolesco, în 2008, la Ateneul Român din Bucureşti, Diploma de Onoare a Fundaţiei Internaţionale Omenia.În 2009, la Opera Naţională Bucureşti au avut loc premierele absolute pentru România cu Parisina d'Este şi cu Gemma di Vergy de Gaetano Donizetti, reprezentaţii coordonate de Mariana Nicolesco ca şi în Salonul de Muzică al Castelului Peleş din Sinaia şi în cadrul Festivalului Darclée.Este cetăţean de onoare al municipiilor Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov şi Brăila. Membru de onoare al Fundaţiei "Yehudi Menuhin". Este Ambasador Onorific al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, alături de un grup de alte personalităţi, cu o influenţă hotărâtoare asupra tinerei generaţii. Foto: (c) Paul Buciuta / Arhiva istorică AGERPRESA fost desemnată de revista Capital "Numărul Unu" în topul femeilor de succes din România.A fost proclamată la Berlin "Muzicianul Anului" pentru performanţele sale excepţionale în arta cântului şi pentru tot ce face în favoarea tinerei generaţii.Membră a Juriului Concursului Internaţional "Schubert şi Modernitatea" organizat de Universitatea de Muzică şi Arte din Graz, Austria. În cadrul Anului Internaţional Mozart 2006 oferă la Opera şi la Conservatorul din Lausanne o serie de Cursuri de Maiestrie Artistică, Master Classes, unor studenţi şi tineri artişti din Elveţia, Italia, Franţa, Argentina, Anglia şi România.În ianuarie 2007 primeşte la Palermo (Italia) Medalia Siciliei cu prilejul intrării României în Uniunea Europeană, prezentând în "Chiesa del Gesu" un concert la care a invitat mai multe remarcabile talente din ţara natală.În anul 2007, în cadrul programului Sibiu - Capitală Culturală Europeană, are loc Concertul - Master Class Mariana Nicolesco cu laureaţii Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée. Cu această ocazie, primeşte din partea preşedintelui Forumului Cultural European prestigiosul Premiu Special Kultur Preis Europa - Medalia Europei, "pentru performanţele sale artistice, pentru calitatea sa de mentor şi formator al tinerei generaţii şi pentru rolul excepţional, încununat de succes, pe care-l asumă în relaţia României cu Europa şi a Europei cu România".În 2017, a fost invitată la Universitatea din Shenzhen, China, să ofere Master Classes tinerilor artişti chinezi pe tema relaţiei Maeştri - Discipoli.În 2018, Academia de Arte din Chişinău, Republica Moldova, i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Cu această ocazie, Mariana Nicolesco a pronunţat o disertaţie memorabilă pe tema: "Celebrăm Centenarul Marii Uniri prin Arta Sacră a Cântului".În 2018, este aleasa, la Paris, membră a Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere.