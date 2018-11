Programul Poștei Române, în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 decembrie 2018

11:40

S-a aflat ce obiecte indispensabile are Kate Middleton, soția prințului William al Marii Britanii, în poșetă. În general, în geanta unei femei este un adevărat haos, însă nu este deloc cazul lui Kate Middleton. Deși poartă, în general, poșete foarte mici, partenera de viață a prințului William al Marii Britanii are mereu cu ea […] Post-ul Ce are Kate Middleton în poșetă. Doar patru obiecte indispensabile apare prima dată în Libertatea.ro.