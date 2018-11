Georgienii, chemaţi la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, test crucial pentru partidul aflat la putere

09:40

Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actriţe ale Teatrului Naţional din Bucureşti, pe scena căruia joacă din 1998. Talentată, frumoasă, prietenoasă, Monica a jucat zeci de roluri nu doar în teatru, ci şi în film. Este un om generos, se implică de câte ori are ocazia în proiecte caritabile. Este căsătorită cu artistul Aurelian Temişan şi împreună au o fiică, Dora, care le moşteneşte talentul. Rolurile care i-au marcat cariera, copilăria sa într-un sat din Prahova, relaţia cu fiica ei, dar şi cu alţi copii, bucuria de a le dezvălui celor mici tainele teatrului şi lecturii, sunt câteva dintre subiectele discutate cu Monica într-un interviu în care a rememorat momente surprinse de fotografii din arhiva AGERPRES.AGERPRES: Monica, am pregătit mai multe fotografii cu tine, te rog să le priveşti şi să ne spui ce amintiri ai legate de fiecare dintre ele.Monica Davidescu: Sunt foarte curioasă, hai să le vedem...AGERPRES: Prima fotografie e din 2003, încă erai şatenă.Monica Davidescu: Eram la conferinţa de presă "Mal du siecle", e una dintre activităţile frumoase pe care le-am început cu Liliana Ţuroiu, prietena mea. Noi ne-am descoperit în 1998, la un târg de vestimentaţie, ea cred că era în ultimul an de facultate, eu eram prezentatoarea târgului, dar prezentam şi rochii în diverse colecţii, şi ne-am împrietenit, a fost o legătură frumoasă, iată, anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când suntem prietene şi la bine şi la rău, iar acest "Mal du siecle" a fost una dintre expoziţiile superbe pe care le-a făcut Liliana Ţuroiu, de fapt una dintre primele expoziţii, că după aceea au urmat multe altele. Am avut mare succes cu ea, eu am reuşit să merg cu Liliana doar la Atena şi la New York, dar a fost prezentată în mai multe ţări.AGERPRES: Două fotografii din acelaşi spectacol, "Visul unei nopţi de vară".Monica Davidescu: Daaaa, vai... "Dar de ce mă iubesc amândoi pe mine?" (râde - n.r.). Ileana Olteanu juca Hermia, eu jucam Helena, iar aici sunt cu cei doi colegi Liviu Lucaci şi Răzvan Oprea, Liviu juca Demetrius, de care teoretic Helena era îndrăgostită, iar Răzvan juca Lisander, care se îndrăgostise tot de Helena, iar ea (eu) credea că este luată peste picior de amândoi. Mi-e dor de spectacolul ăsta, un spectacol foarte frumos, la Teatrul Naţional, în regia lui Felix Alexa, care s-a jucat până în 2011. Destul de mult, nu mai ştiu exact când a avut premiera, cred că în 2003. Foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ai venit la Naţional în 1998.Monica Davidescu: Da, domnul Ioan Cojar - Dumnezeu să-l odihnească - am să-l pomenesc tot timpul, profesor şi rector al Facultăţii UNATC, m-a văzut în anul II de facultate făcând un rol din "Azilul de noapte", era un spectacol în care studenţii chiar făceau studiu de personaj. După ce m-a văzut în acest examen, dumnealui era în comisie, pe hol, la ieşire, după vreo două ore de la examen - s-a nimerit să ieşim în acelaşi timp - m-a oprit, mi-a dat două pălmuţe pe obraz şi mi-a zis: "Când termini facultatea, tu la Naţional vii!". Zic: "Dacă-mi spuneţi, eu aşa fac". Am terminat facultatea, m-am dus la Naţional şi acolo am rămas.AGERPRES: Asta e o fotografie superbă. La un Târg de Dragobete, eşti îmbrăcată cu costum popular. E din 2004.Monica Davidescu: Cred că eram la Muzeul Satului, acolo am făcut foarte multe activităţi/acţiuni de Dragobete, de zilele satului. Eu sunt de la sat, sunt născută şi crescută într-un sat din Muntenia, lângă Câmpina, satul Vistieru din comuna Şotrile, din 1972 până în 1989, practic eu nu am părăsit satul. Sunt fiica satului, cu tot ce semnifică el, cu holdă, cu fân cosit, cu animale în curte, cu toaleta în curte, cu toate greutăţile satului, cu mersul la şcoală 3 km când eram copil, cu mersul la şcoală 7 km când eram în clasele a XI-a şi a XII-a, iarna, ca să pot ajunge la liceu. Asta iarna, vara ajungea maşina până la noi, era bine, dar iarna, din noiembrie până în aprilie, când nu se putea urca bine, drumul era destul de sinuos, râpă stânga, râpă dreapta şi prin pădure, se mai rupea din când în când, evident era neasfaltat atunci, era greu să urce maşina şi atunci noi coboram prin pădure, luam maşina de la asfalt şi apoi ne întorceam la fel. Foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGERPRES FOTOAGERPRES: În 2004, fotografii din spectacolul "Apus de soare"...Monica Davidescu: E un spectacol la care am ţinut foarte mult, să-ţi spun de ce. Când am fost distribuită în acest spectacol, domnul Dinu Săraru - altă mare întâlnire a mea, ar trebui să vorbesc şi despre domnul Grigore Gonţa, profesorul meu, tot o mare întâlnire a mea în lumea teatrală, ei au însemnat pentru mine schimbarea direcţiei în meserie, ştii cum e, trebuie să ai acele întâlniri care să-ţi ţină steaua aprinsă şi cred că întâlnirea mea cu aceşti oameni a fost benefică pentru că au fost salturi în cariera mea cu aceste spectacole. Costumele au fost create de Doina Levinţa, nişte costume absolut superbe. Mi-ar fi plăcut să păstrez un costum, din păcate ele s-au casat. Erau atât de grele costumele, pline de mărgele, coroane, totul. Mi-aduc aminte de coroniţa asta mică, la un moment dat aveam o cabinieră nouă şi a uitat coroniţa la cabină, eu mai aveam 30 de secunde să intru, ea săraca a intrat în panică şi am zis că o să intru fără, dar un actor care intră fără inelul pe deget e ca şi când ar fi dezbrăcat, ca şi când n-ar fi complet, nu mai e personajul. Nu ştiu cum a ajuns Oana în 30 de secunde la cabină şi înapoi, cred că a zburat şi a venit exact când păşeam în scenă şi mi-a pus coroana pe cap. Regia a fost a domnului Dan Piţa, iar la acest spectacol, când am fost distribută, am vorbit cu domnul Costel Constantin şi i-am spus: "Parcă sunt prea tânără pentru rolul Mariei". El mi-a spus: "Ia du-te tu şi întreabă-l pe domnul Săraru". M-am dus la domnul Săraru şi l-am întrebat: "Domnule director, nu-s prea tânără pe rolul Maria, că nu ştiu cum să-l fac, până acum am făcut Helena, Ana, Daria... am făcut roluri interesante, dar erau pe vârsta mea sau chiar mai puţin". Se uită la mine şi îmi zice: "Ia citeşte tu cartea asta!". Şi îmi dă o carte de documentare. Într-adevăr, Maria a devenit soţia lui Ştefan când ea avea 14-15 ani, el având 30 de ani peste. Diferenţa între mine şi Costel Constantin este de 30 de ani. Zice: "Tu crezi că eu nu m-am documentat? Toată lumea o vede pe Maria mai altfel. Maria de Mangop, prima soţie era mai în vârstă, dar ia uită-te tu acolo şi vezi ce scrie despre Maria asta şi ce fel de femeie e, de ce Maria asta a zis 'fosta ta soţie nu trebuie să plece, să rămână acolo, în căsuţele alea' şi în trei luni a murit? Pentru că s-ar putea să-i fi dus o mâncare cu prea mult usturoi...". Erau sugerate toate aceste lucruri în cartea aceea. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOApropo de întâlnirea mea cu Dinu Săraru, trebuie să-ţi spun că la doi ani după ce m-am angajat la Naţional, în 2000, am fost distribuită în spectacolul "Maşinal", al lui Alexander Hausvater, cu rol principal. Atunci când a venit domnul Săraru la teatru, intra şi vedea fiecare spectacol în parte. A intrat la un moment dat şi m-a văzut pe mine în "Maşinal". Şi atunci a spus ''sunt de acord cu Davidescu în 'Tache Ianke şi Cadîr', în 'Visul unei nopi de vară'". Apoi a urmat "Crimă pentru pământ". Ei, la "Crimă pentru pământ" mă cheamă la direcţie şi îmi spune că este una dintre cărţile lui, un roman, care va fi pus acum de Grigore Gonţa, profesorul meu. "Vreau să-ţi spun de ce te-am ales pe tine, te-am văzut în 'Maşinal'. Spectacolul mi s-a părut gălăgios, dar te-am găsit în momentul în care tu erai Daria mea". Eu nu înţelegeam. "Daria este personajul din 'Crimă pentru pământ', iar tu erai exact cum mi-am imaginat-o eu în carte, cu mult înainte să fii tu în rolul din 'Maşinal'. Erai îmbrăcată în cămaşa aia de in în care era Daria în imaginea mea, erai plânsă, devastată de durerea pierderii celui pe care l-ai omorât, dar pe care îl iubeai, şi spuneai exact aceleaşi cuvinte pe care le spune Daria în carte. Cum să se poată întâmpla chestia asta?". Aceea a fost imaginea pe care dumnealui a avut-o cu ani în urmă şi pe care eu i-am arătat-o pe scenă într-un alt spectacol. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOAGERPRES: A urmat "Chicago"...Monica Davidescu: "Chicago" a fost un mare salt pentru mine, am cântat, am dansat, am jucat, mi-am împlinit visul de a face musical şi mi-am descoperit alte valenţe ale puterii mele creatoare. Am făcut o pauză când a venit pe lume copilul meu, apoi au venit "Gaiţele", "Boeing, Boeing", a început seria comediilor care mi-au prins foarte bine. Acum e perioada "Regele Lear", o altă punere în scenă, regia David Doiashvilli, mai ales prin paralela George Constantin, care l-a jucat acum 40 de ani, şi Mihai Constantin care îl face acum. Apoi a venit "Livada de vişini", tot David Doiashvilli, altă viziune regizorală, nu vezi căldura pe care o cere Cehov, vezi răceala oamenilor din suflet, vezi societatea în care trăim, lumea vinde, cumpără, taie în carne vie. Te face să vezi cum se naşte şi cum moare personajul. Din ianuarie se va juca din nou şi "Amor amar", la Teatrelli, e o comedie bulevardieră fără să fie bulevardieră, e imposibil ca spectatorul să nu se regăsească într-unul dintre personaje.AGERPRES: O altă fotografie, în care eşti împreună cu colega ta, Ilinca Goia, poza e din 2004.Monica Davidescu: Da, sunt cu colega mea Ilinca, am avut nişte ani minunaţi în "Chicago" împreună, 2005-2008, am jucat în acest spectacol cu mare plăcere, şi chiar eram peste tot împreună, am jucat împreună şi în "Molto, gran' impressione", eram împreună în cabină, suntem bune prietene, din păcate nu mai jucăm împreună niciun spectacol acum şi ne vedem mai rar. Ce frumoasă e poza! Cred că eram la o sărbătoare a teatrului, ne strângea domnul Săraru întotdeauna pe noi, actorii... În breasla asta a noastră există multe orgolii, fiecare are personalitatea lui, fiecare îşi doreşte să fie primul, fiecare crede că e cel mai bun, ăsta este nu ştiu dacă atributul sau partea cealaltă a meseriei noastre, dumnealui ne strângea pe toţi să socializăm, să vorbim, să ne întrebăm, eram toţi acolo, şi parcă deveneam prieteni din ce în ce mai mult, eram vreo sută şi ceva de angajaţi atunci. Nu jucăm toţi în aceleaşi spectacole, ne întâlnim pe holuri, ne salutăm, ne cunoaştem, dar uneori sunt ani în care rămânem la "salut, ce mai faci?". Şi totuşi depindem de aceeaşi instituţie, stăm pe aceleaşi scaune la machiaj, dar suntem găşcuţe, aşa, pe spectacole, ca să zic. Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / AGERPRES FOTOAGERPRES: Aici eşti alături de Victor Rebengiuc.Monica Davidescu: Eram la decernarea premiilor Radio România Cultural, prezentam sau făceam laudatium. Domnul Rebengiuc era cel care primea premiu. Ce frumos!AGERPRES: Tot de la o gală, Premiile VIP, cu un alt actor, foarte iubit de public, Florin Piersic.Monica Davidescu: Am prezentat mult timp Premiile VIP, până când ele s-au mutat în televiziune, eram probabil după ceremonie, suntem relaxaţi, soţul meu se uită în altă parte, deci puteam să-l pup pe Florin Piersic (râde - n.r.). Am prezentat mult timp şi cu plăcere aceste premii, pentru că întâlneam oameni care mi-au marcat copilăria. Ofeream premii unor oameni care pentru mine au însemnat universul. Ascultam în copilărie la difuzor "Unda veselă", ascultam teatru radiofonic, o ascultam pe Lucia Popescu Moraru, noaptea, până dimineaţa la ora 4, şi când am aflat că e soţia domnului Marin Moraru şi că eu sunt în piesă cu domnul Moraru, eram fericită, în sfârşit mi se împlinea un vis! Uite, ăsta e un sfat pe care îl dau tinerilor din ziua de astăzi! Urmează-ţi visul! Copiii renunţă prea uşor la visurile lor, pentru că vor facilul, cer doar drepturile, nicio îndatorire, doar "vreau, vreau, vreau!". Dar ce dau în schimb? Eu stăteam până la 4 dimineaţa s-o ascult pe Lucia Popescu Moraru, dar nu stăteam degeaba, pentru că a doua zi aveam teză iar până la 8 seara deja îmi făceam treburile de casă, acolo, în satul meu - să mulg vaca, să dau la găini, să închid orătăniile, să fac curat, să fac mâncare. Tata pleca la servicu, iar a doua zi bunica avea nevoie să predea şi cusătura. Bunica mea cosea, ne-a învăţat şi pe noi să coasem, de altfel, eu cosând ii mi-am câştigat primii bănuţi, sau tricotând ghetuţe, deci eu ascultam radioul până la 4 dimineaţa dar aveam trei acţiuni importante - coseam, tricotam, învăţam. Când învăţam dădeam mai încet radioul, dar nu-l opream, cred că acolo mi-am dezvoltat foarte bine memoria fotografică, am învăţat cum să citesc în imagini şi cum să-mi pun repede în minte, de-aia e un ajutor perfect de memorie când faci o altă acţiune adiacentă, care nu necesită neapărat atenţia ta, şi atunci atenţia mea era la învăţat. Foto: (c) EMIL BADEA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Aici eşti cu Temi (Aurelian Temişan, soţul Monicăi - n.r.) şi cu Gheorghe Turda la o competiţie auto, Vip Eco.Monica Davidescu: Îmi amintesc, erau nişte maşini ecologice şi cred că am câştigat atunci cursa cu un Ford, la una dintre categorii, mai am încă premiile. Asta e mai recentă, din 2009, pentru că aici sunt blondă. Eram atenţi pentru că ne dădeau nişte indicaţii tehnice, de traseu.AGERPRES: O fotografie de la Muzeul Literaturii, o văd pe Doina Uricariu acolo.Monica Davidescu: Da, am citit versuri de Magda Isanos, de fapt am citit de multe ori versuri la Muzeul Naţional al Literaturii care atunci era pe bd. Dacia, am citit de multe ori şi piese de teatru, şi proză, la diverse lansări. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Te implici de multe ori în activităţi civice, aici e o fotografie de la o conferinţă legată de protecţia animalelor, ştiu că ai vrut să donezi un teren pentru a se construi un adăpost pentru câinii fără stăpân.Monica Davidescu: Aşa mi-am dorit, să donez un teren, dar donaţia însemna să-l dai cu totul în administraţia primăriei iar eu nu aveam încredere, şi mi s-a demonstrat că am avut dreptate, că primăria nu urma să facă ce spunea că ar face. E adevărat că până la urmă Bucureştiul s-a eliberat de câinii fără stăpân, prin cele două programe - cel de eutanasiere, cu care nu sunt de acord, şi cel de sterilizare, care dă roade foarte bune, am înţeles că acum, până la sfârşitul lui decembrie se vor face 3000 de sterilizări gratuite, câinilor cu aparţinător, cred că acesta era cel mai bun lucru - luarea câinelui de pe stradă, sterilizarea lui şi găsirea unui stăpân. Eu personal am reuşit să fac asta, vreo patru ani, cu vreo 40 de câini. Nu-i un lucru uşor, pentru că la sat, la mine, nu mai aveam prieteni, rude, i-am sunat pe toţi şi-mi spuneau "Lasă, că am câine". Au trecut foarte mulţi pe la noi prin apartament.În 2013 am avut o mare dezamăgire, atunci am vorbit cu foarte multă lume, pentru a opri acest măcel al câinilor, am fost şi în Parlament, de mai multe ori, pentru a împiedica adoptarea legii care însemna moarte, moarte, moarte, eu nu înţelegeam de ce trebuie să omorâm, pentru că omorul nu poate aduce ceva bun, nici nouă ca naţie, nici nouă ca oameni. Dar mi-am dat seama că dădeam mâna cu oameni care se uitau în ochii mei, îmi spuneau "sunt total de acord cu dvs", dar votau invers. Şi am spus stop, eu cu această lume nu mai vreau să am legătură, pentru că mai bine îmi spui cinstit "sunt de acord cu tine, dar nu pot vota aşa". Atunci am zis că mă retrag şi îmi văd de ai mei, aveam vreo 10. Eu ştiu cât costă să duci la doctor un căţel să-l faci bine, dar nu pot fi de acord cu eutanasierea, prefer varianta light. Foto: (c) EMIL BADEA / AGERPRES FOTOAGERPRES: O poză cu Anca Ţurcaşiu.Monica Davidescu: Ancuţa... să ştii că îmi aduc aminte costumaţia, au fost nişte costume mai speciale atunci, era o prezentare la produse cosmetice. Doamne, ce trece timpul, important e să fim sănătoşi să ne păstrăm zâmbetul pe buze, să fim oameni cu cei de lângă noi.AGERPRES: Avem o poză cu fiica ta, Dora, e micuţă aici.Monica Davidescu: Am fost chemaţi la o grădiniţă cu predare în limba engleză, se deschidea noul an, era ziua porţilor deschise, am fost invitaţi şi am dus-o pe Doruţa acolo, avea un an şi ceva, mai avea puţin până să facă doi ani, nu ne doream să o dăm la grădiniţa anul acela, ci un an mai târziu. Nu a fost atrasă de vorbitul într-o limbă străină, de aceea nu am chinuit-o la o grădiniţă cu predare în limbă străină, am zis că engleza o învaţă oricum toţi copiii, iar mai multă presiune pe învăţarea acestei limbi cred că am să pun din clasa a cincea. Acum o las să copilărească, o las să-şi aleagă activităţile care-i plac, ea a ales actorie, pentru că fără să vreau am luat-o cu mine la cursurile de actorie de acum trei ani, şi un pic azi, un pic mâine, ba a intrat într-un joc pentru copii de vârsta ei, ba că vrea şi ea la serbare, că ea cântecul ăla îl ştie mai bine, nici nu ştiu cum, când, pe nesimţite, a intrat în primul spectacol care s-a vrut a fi doar o serbare dar a ieşit cu mult mai mult, spectacolul şcolii Acting Dream Academy, şi uite că a sosit premiera "Cartea Junglei", al doilea spectacol care are muzică originală scrisă de Eduard Jighirgiu, text original scris tot de el, inspirat evident din carte, copiii au lucrat bine în regia lui şi i-am aruncat pe scenă ca pe nişte artişti profesionişti. Foto: (C) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOAGERPRES: Dora a şi cântat la spectacolul dedicat lui Dan Spătaru, împreună cu tatăl ei.Monica Davidescu: Acolo să ştii că a fost o surpriză pentru mine, m-a surprins hotărârea ei, nu am forţat-o nici să facă teatru, nici să facă muzică, am hotărât să vadă ea şi să aleagă. Cântă foarte bine, are ureche muzicală, ascultă, are ritm, nu am vrut să fie copilul minune care cântă, iar cu câteva zile înainte de spectacolul respectiv, Aurelian mi-a spus "Vezi că Doruţa cântă cu mine". Cum cântă cu tine? "Uite o iau cu mine şi cântăm împreună 'Măicuţa mea', îţi facem ţie o surpriză. Dar nu pot s-o ţin surpriză că nu ştiu cu ce s-o îmbrac!", mi-a zis. M-a cam blocat, că nu aveam haine pentru a urca pe scenă, mai ales pantofi, că le rămân mici rapid, cresc copiii ceva de neimaginat! Pe mine m-a mirat că nu i-am văzut deloc repetând, poate au repetat de 3-4 ori, l-am întrebat pe soţul meu dacă e sigur că e pregătită să urce pe scenă în faţa a 4000 de oameni, eu eram cu inima cât un purice, i-am spus Dorei că la muzică nu pot să-i dau sfaturi, pentru că le primeşte de la tatăl ei, dar am atenţionat-o să fie atentă la trepte, să fie prinţesă - să coboare încet, să se uite unde pune piciorul. A avut emoţii, dar nu a fost trac de scenă, au luat-o prin surprindere aplauzele, dar a cântat mai departe.AGERPRES: Aici eşti cu Corina Ungureanu.Monica Davidescu: Da, am fost împreună la Marşul Casiopea, a fost organizat de cei care se ocupă de lupta împotriva cancerului la sân. Mi s-a părut foarte important, cred că am fost la primele două marşuri. Apoi s-au înmulţit marşurile pentru cauze umanitare, anul acesta am făcut şi noi unul, cu deviza "Ajut un copil" pentru a se termina de construit casa de copii de la Nefliu.AGERPRES: Două fotografii de la o Gală a Crucii Roşii, în care eşti cu Dora.Monica Davidescu: Da, când copiii dăruiau altor copii o jucărie şi o carte, ceva de-al lor, îmi amintesc. Ştii că mi-a zis odată "Mama, tu ştii că eu am avut odată o păpuşă din asta?". "Da, mami, dar nu mai ştiu unde e", i-am spus. Uitase şi ea, uitasem şi eu că a donat-o. Mi-e dor de ea mică! Acum e domnişoară! Uite, a primit şi diplomă, i le-am păstrat pe toate. Foto: (C) ILIE BUMBAC / AGERPRES FOTOAGERPRES: Fotografii de la o lansare de carte, la Bookfest.Monica Davidescu: Merg des la astfel de lansări, de obicei citesc, dar evit să îmi spun părerea despre carte. Cele mai plăcute sunt cele pentru copii, pentru că nu mă opresc la a le citi un fragment, ci atunci când se poate, când e loc, e linişte, îi întreb pe copii ce au înţeles din ce le-am citit şi îi pun pe doi sau mai mulţi să facă personaje. Sunt atât de încântaţi că devin personaje din carte! De altfel, pe asta se bazează cursul meu cu Litera în şcoli, le oferim cărţi copiilor şi fac un curs introductiv cum ar fi bine să citim. Le citesc ceva, îi întreb multe lucruri despre litere şi ei răspund, îmi explică, mă iniţiază (râde - n.r.). Dar când îmi explică, de fapt îşi clarifică imaginea despre texte. Şi-i învăţ să le placă să citească. Facem asta la clasa zeo, clasa I a, a II-a, când învaţă literele şi încep să citească. Foto: (C) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Aici eşti la o lansare, a albumului Margaretei Pâslaru, "Stelele filmului cântă", care are tot finalitate caritabilă.Monica Davidescu: Am fost foarte încântată să înregistrez o piesă în studio la Andrei şi Jolt Kerestely, iar Margareta Pâslaru a venit de fiecare dată, la fiecare artist care a înregistrat, aducea versurile, era pregătită, stătea în partea cealaltă, eu eram în partea unde se înregistra, şi îmi dicta - mai sus, mai jos, cânta odată cu mine, îmi dădea intrările, mi-am zis că nici nu trebuia să repet acasă, dacă ştiam că e atât de simplu aici, că am exemplul în faţă! Foto: (C) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTOAGERPRES: O fotografie de la Muzeul Satului, ai primit o diplomă...Monica Davidescu: M-a luat prin surprindere acest moment. Eu fiind apropiată a Muzeului Satului, prin acţiunile pe care le-am făcut acolo, prin faptul că sunt de la sat şi că acolo găsesc linişte, m-au chemat şi mi-au spus că sunt câţiva premiaţi, să fiu în sală că poate mă număr printre ei, eu mă pregătisem să spun o poezie, am primit diploma, m-am bucurat că sunt printre apropiaţii acestei instituţii, cred că plecasem de la nişte repetiţii şi chiar dacă îmi cerusem voie să plec, mă gândeam se afla că am plecat mai devreme şi îmi făceam mea culpa. Şi acolo cu cine m-am întâlnit? Cu domnul Caramitru, care primea şi dansul un premiu şi se grăbea spre repetiţii! Foto: (C) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOAGERPRES: Două fotografii de la acelaşi eveniment, la Casa Armatei, ai fost cu Dora şi Temi.Monica Davidescu: Aşa e, iarna trecută am împachetat cadouri pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi, servindu-şi ţara în armată în alte părţi, ei nu se întorc întotdeauna bine de pe unde pleacă, alţii nu se mai întorc deloc. Mă impresionează situaţia lor foarte mult.AGERPRES: Monica, îţi dăruim acest set de fotografii şi îţi mulţumim că ţi-ai găsit timp să ajungi la noi.Monica Davidescu: Mi le daţi mie? Pe toate? Ştii cât mi le doream? Pentru că nu le am şi sunt momente atât de frumoase surprinse aici... Mulţumesc din suflet, m-aţi emoţionat... AGERPRES/(autor: Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Simona Aruştei)