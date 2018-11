CentenarulMariiUniri Timiş: Peste o sută de timişeni au plecat la Alba Iulia, reconstituind drumul delegaţilor unionişti bănăţeni

14:00

Trimisul Special al AGERPRES, Nicoleta Gherasi, transmite: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a derulat, în cei 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, fonduri europene şi naţionale de peste 23 miliarde euro, rata anuală de absorbţie a fondurilor europene depăşind 96%, a declarat miercuri, la o dezbatere organizată în cadrul Moldova Business Week, directorul general al APIA, Adrian Pintea."În cei zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, APIA a derulat fonduri europene şi naţionale destinate susţinerii agriculturii româneşti şi fermierilor români de peste 23 miliarde euro. Rata medie anuală de absorbţie a fondurilor europene este de peste 96%. În medie, la APIA se depun 900.000 de cereri în fiecare an, pentru o suprafaţă de peste 9,5 milioane hectare. Aceste cereri sunt prelucrate de către colegii de la APIA. Şi fondurile sunt mari şi numărul de personal este pe măsura. În prezent APIA are un personal de 4.800 de angajaţi", a afirmat Pintea.El a subliniat că în 2007 APIA derula mai puţin de 10 forme de sprijin destinate fermierilor români, însă, odată cu implementarea noii politici agricole comune, după anul 2015 până în prezent fermierii beneficiază de peste 100 de scheme de plată, de forme de sprijin."Începând cu 2007, după aderarea la Uniunea Europeană, APIA implementează scheme şi măsuri de sprijin destinate fermierilor finanţate din două fonduri europene: Fondul European de Garantare Agricolă, implementat strict de APIA, prin care se acordă plăţile directe, măsurile de piaţă, măsurile de promovare a produselor agricole, şi Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, prin care APIA gestionează măsurile delegate din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Faţă de aceste două fonduri europene, o sumă consistentă o avem şi din bugetul naţional, din care se acordă ajutoarele naţionale tranzitorii, cât şi ajutoarele naţionale de stat. Ca şi alocări financiare şi plăţi care au fost efectuate de către APIA prin FEGA, din alocarea financiară pe care am avut-o în perioada 2007-2014, de 7,71 miliarde euro, APIA a efectuat plăţi în această perioadă de 7,38 miliarde euro, iar alocarea financiară pentru următorul exerciţiu financiar, respectiv 2015-2020, a fost de peste 11 miliarde euro, şi, fiind la început de drum, până în momentul de faţă avem plăţi efectuate peste 5 miliarde euro. În ceea ce priveşte Fondul European Agrico pentru Dezvoltare Rurală, prin măsuri delegate în primul exerciţiu am avut 3 miliarde euro ca şi alocare, păţi de 2,940 miliarde euro, iar pentru noul exerciţiu avem 3,11 miliarde euro şi până în momentul de faţă plăţi de peste 1,350 miliarde euro", a explicat directorul APIA.Potrivit acestuia, în campania 2017, în exerciţiul financiar 16 octombrie 2017-15 octombrie 2018, APIA a autorizat la plată suma de 2,820 miliarde euro, din care 2,636 miliarde euro în campania 2017 au fost din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European de Dezvoltare Rurală şi cofinanţări şi peste 183 milioane euro măsuri de piaţă în comerţ exterior şi ajutoare de stat.În ceea ce priveşte plata pe suprafaţă, Pintea a subliniat că APIA a început plata în avans în data de 16 octombrie, aceasta urmând să se încheie pe 30 noiembrie, iar plafonul pus la dispoziţie pentru fermierii români în 2018 este de 1,912 miliarde euro, până în 27 noiembrie intrând în conturile acestora peste un miliard de euro."Din 16 octombrie până ieri (27 octombrie n.r.) am plătit fermierilor peste un miliard de euro, care au intrat în conturile acestora, şi ne-am propus ca până la finele anului să dăm peste 1,6 miliarde euro", a precizat şeful APIA.Pe de altă parte, Adrian Pintea, a vorbit şi despre colaborarea cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură din Republica Moldova, care în 2010, prin semnarea primului protocol de colaborare, reînnoit în primăvara lui 2018, are ca obiect realizarea de schimburi de experienţă şi bune practici."În 29-30 octombrie anul acesta a avut loc o prima vizită de studiu în România a unei delegaţii mixte din Republica Moldova, care a fost formată din reprezentanţi AIPA şi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Scopul vizitei a fost realizarea unui schimb tehnic de experienţă în domeniul IT, având în vedere analiza derulării de către autorităţile din Republica Moldova privind fiabilitatea şi oportunitatea instituirii pe viitor a unei scheme de plăţi directe pe suprafaţă pentru fermierii moldoveni. În perioada 27-29 noiembrie la Chişinău are loc cea de-a cincea ediţie a "Săptămânii Afacerilor", organizată de Agenţia de Investiţii, sub egida Guvernului Republicii Moldova, eveniment care îşi propune să stabilească noi relaţii comerciale, durabile şi transparente cu parteneri din întreaga lume şi la care sunt aşteptaţi în jur de 1.000 de participanţi din 53 de ţări.Evenimentul, consacrat antreprenoriatului, promovării exporturilor şi atragerii investiţiilor în regiune, este dedicat celor îşi propun să-şi internaţionalizeze businessul, să cunoască noile tendinţe în abordarea parteneriatelor externe, să indentifice noi clienţi sau pieţe de desfacere, să adopte noi modele de reuşită în afaceri şi soluţii pentru provocările cotidiene.