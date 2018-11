Romgaz va produce şi livra pe piaţa internă mai multe gaze până la finalul acestui an

22:10

"Este un proiect al meu şi voi băga trenul în Aeroport. CFR Infrastructură deja are în licitaţie dublarea căii ferate vechi, are studiul de fezabilitate pentru segmentul nou definitivat, pregăteşte caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor. Este un caiet de sarcini pe care am solicitat să îl facă de aşa manieră încât cei care vor câştiga licitaţia să fie obligaţi să aibă mobilizare 24 de ore din 24, 7 zile din 7 şi sărbători legale, astfel încât în 12 luni trenul de la Gara de Nord să intre în Aeroportul Otopeni. Şi o pot spune cu mai multă certitudine, acesta este un proiect început de mine şi probabil că îl voi termina tot eu înainte de 2020. La sfârşitul primăverii, atunci când timpul o va permite, se va lucra. Se va lucra probabil şi în această iarnă la dublarea căii ferate, acolo nu e nevoie de exproprieri, de avize de mediu şi aşa mai departe", a subliniat ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres. Lucian Şova a precizat că au fost deja obţinută autorizaţia pentru Planul Urbanistic Zonal şi toate autorizările, inclusiv cele care ţin de aeronautică şi sunt greu de obţinut. "Dar având în vedere că aceste instituţii se află în subordinea Ministerului Transporturilor, în fiecare săptămână am avut grup de lucru şi toate problemele au fost rezolvate. Am colaborat foarte bine cu primarul din Otopeni şi îi mulţumesc, pe această cale, preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, care nu a refuzat să facă niciun efort pentru susţinerea acestui proiect", a precizat Lucian Şova. Johan Eidhagen, Chief Marketing Officer al Wizz Air, a declarat: "Suntem încântați să sărbătorim încă un moment de referință la București. Pentru a reconfirma angajamentul nostru față de România, alocăm o altă aeronavă Airbus A321 bazei noastre din București, ceea ce echivalează cu o investiție de 120 milioane de dolari și creează 42 de locuri de muncă suplimentare în cadrul Wizz Air. Cele mai noi rute conectează Bucureștiul cu Memmingen, Germania, o bijuterie ascunsă din Bavaria și cu Castellón, Spania, o destinație nouă în rețeaua WIZZ. Pasagerii noștri români pot călători către aceste destinații europene populare, bucurându-se de un program convenabil de zboruri și de prețuri începând de la 69 RON. Le urăm bun venit tuturor pasagerilor care își doresc să descopere aceste noi destinații dar și alte destinații europene excelente, în timp ce se bucură de tarifele reduse WIZZ și de experiența excelentă la bord."