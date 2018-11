europarlamentare2019/Şefa Departamentului Media al PE: Alegerile europene de anul viitor sunt cele mai importante din istoria UE

15:50

La 28 noiembrie 1943, s-a născut compozitorul, cântăreţul şi pianistul american Randall Stuart Newman.A început să compună muzică de la vârsta de 17 ani, inspirat fiind de Ray Charles. Primul său single a fost "Golden Gridiron Boy", lansat în 1962, potrivit http://www.randynewman.com.Începând cu anii '80, a scris, în special, coloane sonore pentru filme. Printre acestea, se numără: "Awakenings", "Meet the Parents" şi "Cold Turkey". A semnat muzica pentru opt filme Disney-Pixar, precum: "Toy Story", "Monsters, Inc.", "Cars 3".A primit 20 de nominalizări pentru Premiile Oscar, câştigând de două ori: în 2002, pentru Cel mai bun cântec original - "If I Didn't Have You", din coloana sonoră a animaţiei "Monsters Inc." şi în 2011, la aceeaşi categorie, pentru "We Belong Together" - "Toy Story 3".Palmaresul său mai cuprinde trei Premii Emmy, şapte Grammy şi un Governors Awards din partea Academiei de Înregistrări (The Recording Academy), organizaţie formată din muzicieni, producători şi ingineri de sunet din SUA.În 2002, a fost inclus în Hall of Fame al compozitorilor, iar din 2007 este considerat o Legendă Disney. În aprilie 2003, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, potrivit www.rockhall.com. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: RandyNewman/Facebook