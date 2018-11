CentenarulMariiUniri Mureş: Lucrare de Tonitza concepută în Primul Război Mondial, cumpărată de Muzeul Judeţean în Anul Centenarului

19:10

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat că declaraţia sa privind limitarea permisului de lucru într-un stat UE la maxim 5 ani nu reprezintă în niciun fel poziţia Guvernului şi a spus că a fost "o exprimare nefericită"."Acea declaraţie nu reprezintă în niciun fel poziţia Guvernului, nu s-a discutat în Guvern acest lucru. La nivel european, că m-aţi întrebat şi acest lucru, am discutat de mai multe soluţii, în fine, propuneri care sunt făcute la nivel european.Vă dau un exemplu aici, concret, la acea finanţare a schemei de ajutor (...) în sensul în care statele membre să stabilească un mecanism pe baza căruia în situaţii de nevoie să se contribuie la un astfel de mecanism şi punctul meu de vedere a fost unul foarte clar, şi anume acela că România, neavând nici criză, nici, astăzi, o problemă de şomaj, chiar din contră, trebuie să găsim la nivel european soluţii de a stimula, încuraja prin diferite măsuri, de la facilităţi fiscale sau tot felul de astfel de măsuri, reîntoarcerea în ţările de origine a forţei de muncă", a declarat Eugen Teodorovici, la Parlament, întrebat despre declaraţia sa privind limitarea permisului de lucru într-un stat al UE la maxim 5 ani şi dacă a avut discuţii pe acest subiect la Guvern, cu liderii coaliţiei de guvernare sau la nivel european.El a reluat mai detaliat explicaţiile sale: "Vă spun exact ce v-am spus mai devreme, (...) în sensul că am vorbit la nivel european despre o propunere făcută pe agenda europeană"."În acel context s-a discutat, în acel cadru informal, despre posibile măsuri pentru a încuraja, cerute şi de mine, nu doar finanţarea sau sprijinul de către ţările membre ale unui astfel de mecanism pentru şomajul din Europa de Vest, desigur, acolo unde forţa de muncă este concentrată, ci şi de măsuri care să sprijine, să încurajeze voluntar, e foarte important de remarcat reîntoarcerea forţei de muncă pentru cei care doresc în ţările de origine, fie prin acordarea, nu ştiu, unor surplusuri să spunem financiare la partea de salarizare în ţară dacă vin şi decid să lucreze în România, fie alte măsuri. Sunt mai multe propuneri pe care le-au făcut toţi cei din discuţia respectivă", a afirmat Teodorovici.Ministrul Finanţelor a precizat că afirmaţia de marţi a fost făcută într-o conferinţă "legată de un subiect important, criza forţei de muncă"."Nu este vorba de niciun fel de limitare şi tocmai v-am spus ceea ce am discutat la nivel european, la nivel informal, asta e important de spus, că am văzut că s-au făcut fel de fel de speculaţii. Vă repet încă o dată că nu există o poziţie vizavi de limitarea vreunui acces sau vreunuia dintre cele patru drepturi fundamentale pe baza cărora se bazează şi funcţionează Uniunea Europeană, nimic altceva", a spus Teodorovici.Ministrul a precizat că "poate a fost o declaraţie nefericită sau o exprimare nefericită"."Am spus mai devreme altor colegi de-ai dumneavoastră că poate a fost o declaraţie nefericită sau o exprimare nefericită, mai bine spus, şi ceea ce contează este ceea ce v-am spus acum (...). Am spus şi am recunoscut că, văd că se face, aşa, mare caz, pe o chestiune scoasă dintr-un context, este o declaraţie nefericită, dacă doriţi, dacă asta vă mulţumeşte", a spus ministrul.Ministrul a precizat că toate intenţiile sale sunt "proeuropene" iar acţiunile sale sunt "în interesul românului şi nimic altceva".Fiind întrebat cum îi poate atrage Guvernul pe români să revină în ţară, Teodorovici a spus: "Prin acţiune indirectă să facă ceea ce românii aşteaptă, investiţii în toate domeniile de interes, că vorbim de infrastructura rutieră sau, în fine, de transport sau alt tip de infrastructură de la spitale şi restul, pentru ca românul să aibă acel mediu economic şi social atractiv şi care să-l ducă la o decizie de a se reîntoarce în ţară"."În mod direct, până când astfel de lucruri se vor întâmpla, desigur, poate să acţioneze şi în acordarea, să spunem, atunci când se angajează în România dintr-o altă ţară europeană şi decide să facă acest lucru, să fie încurajat de către Guvern într-un fel sau altul. Aici e o discuţie pe care putem avea şi o avem deja cu doamna ministru Intotero care are o astfel de listă de propuneri, ele derivă şi din ce fac alte state la nivelul lor şi din alte eventuale soluţii, propuneri", a spus el.Ministrul a precizat că un surplus financiar la angajare acordat unui român care se reîntoarce dintr-o ţară europeană pentru a lucra în România ar trebui să-l acorde angajatorul, "dar desigur şi cu sprijinul, pe diferite căi, al Guvernului".Referindu-se la cererea Opoziţiei privind demisia sa din funcţie, Teodorovici a spus: "Pentru ce anume, când voi face ceva rău împotriva românilor atunci putem să...".Ministrul Finanţelor a afirmat, marţi, într-o dezbatere la Parlament, că permisul de muncă ar trebui limitat la 5 ani fără drept de reînnoire în aceeaşi ţară."Eu am ridicat problema asta şi la nivelul colegilor mei, miniştri de Finanţe din Europa, şi am spus, poate sună aşa mai restrictivă, mai nu ştiu, de altă factură, (...) dar asta este, trebuie să învăţăm la nivel european că, cu cât o zonă devine mai săracă, cu atât o zonă devine mai bogată, dar, undeva, lucrurile se rup. Interesul Uniunii Europene, dacă suntem cu adevărat lideri, vorbesc de toţi liderii europeni, la nivel european, trebuie să fie acea coeziune, cu adevărat coeziune politică socială. Nu încarci şi întăreşti partea de Vest şi laşi restul de Europă prin fel de fel de condiţii, o laşi în afară. Deci, limitarea dreptului de a lucra. În ce sens că iar o să văd ştiri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Permisul de muncă să fie acelaşi ca şi timp în toate statele. Nu mai ai voie după primul permis să îţi reînnoieşti dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Că aşa, dacă stă în Germania şi tot primeşte drept de muncă, păi nu o să se întoarcă cel din Germania care lucrează în veci în Croaţia, România, adică ţările de unde, poate, forţa de muncă a plecat. Deci, trebuie să fie o astfel de măsură discutată. Maxim 5 ani şi, după 5 ani, la revedere, te duci în altă ţară şi îţi cauţi loc de muncă", a susţinut Teodorovici. 