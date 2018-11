VIDEO+FOTO 12 imagini inedite cu Simona Halep: a dansat cu aromânii și a înfruntat viscolul din Călărași

22:10

AS Monaco a pierdut în deplasarea de la Madrid, contra lui Atletico, scor 0-2. Thierry Henry a utilizat nu mai puțin de 5 fotbaliști sub 18 ani. În afara lor au mai fost încă 4 sub 22 de ani.Henry a preluat Monaco într-o situație critică. Pe loc retrogradabil în Ligue 1 și ultima în grupa de Liga Campionilor, monegascii au lotul decimat de accidentări. Francezul de pe banca tehnică a fost astfel obligat să inoveze. ...