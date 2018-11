Un judecător argentinian cere informaţii din Turcia şi Yemen pentru a evalua o plângere împotriva lui Mohammed bin Salman

21:50

Volumul "Oamenii mari care au făcut România Mare" de Lucia Hossu-Longin, în care sunt prezentate portretele a 24 de personalităţi care şi-au adus contribuţia la formarea statului naţional unitar şi la consolidarea lui, volum apărut la Editura Hyperliteratura, a fost lansat miercuri, la Institutul Cultural Român.Lucia Hossu-Longin a afirmat că în volum a adunat 24 de biografii ale unor personalităţi istorice care care nu se regăsesc în manualele de istorie."Sunt 24 de biografii ale celor care au fost pe baricadele unirii, în negocieri, în tranzacţii. (...) Cartea mea este un manual necesar şi aş dori ca în fiecare casă unde se află copii, tineri să existe o carte, pentru că eu, la rândul meu, vă spun sincer, după ce am terminat cartea, am recitit-o, fiindcă avea nevoie de corectură şi uneori, seara, o iau şi mă uit pe ea. Am lacrimi în ochi, pentru că aceste personalităţi cărora eu le-am făcut biografia reprezintă, după mine, reperul şi modelul omului politic, omului de stat. E nevoie de acest reper astăzi", a declarat autoarea pentru AGERPRES.Profesorul universitar doctor Dumitru Preda a precizat că volumul cuprinde "biografii cu momente din viaţa familială", precizând că "fiecare biografie are particularităţile sale, are trăirile sale"."Avem nevoie de biografii care să ne aducă acel sânge proaspăt în înţelegerea superioară a lucrurilor şi încredere că vom putea depăşi chiar şi adversităţile cele mai pure, pentru că istoria neamului nostru se întinde pe milenii, şi nu pe câteva zeci sau sute de ani. (...) Cartea asta este un îndemn pe care doamna Hossu-Longin îl face săptămânal la televiziune, de a avea încredere în neam şi a militat tot timpul demn, cutezător pentru o Românie pe care să o lăsăm generaţiilor care vin pornind tocmai de la exemplul generaţiilor trecute. Astfel trecutul se îmbină cu prezentul şi ne dă o forţă în plus către viitorul pe care-l dorim cu toţii", a afirmat Preda.Scriitorul Teodor Hossu-Longin, fiul autoarei, a apreciat că volumul "Oamenii mari care au făcut România Mare" este o carte "absolut fabuloasă", care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui român."Citind cu foarte mare atenţie manuscrisele, am descoperit această pleiadă de uriaşi, de oameni gigantici care au avut ca singur gând să facă România Mare şi am realizat, cu lacrimi în ochi, unde am ajuns acum, pentru că numai punând în antiteză clasa politică de acum cu aceşti oameni (...) realizăm cât am pierdut noi de fapt în această sută de ani şi că în afară de faptul că aniversăm o sumă rotundă, nu prea avem ce să aniversăm", a declarat Teodor Hossu-Longin.Printre personalităţile care au făcut Marea Unire şi se regăsesc în paginile cărţii "Oamenii mari care au făcut România Mare" se numără episcopul dr. Iuliu Hossu, Iuliu Maniu, Ion I.C. Brătianu, regele Ferdinand I, Ion Lapedatu, Vasile Lucaciu, Samoilă Mârza, George Pop de Băseşti, academicianul Ioan Lupaş."Această carte îşi propune să readucă în lumină nume care au răsunat acum 100 de ani pe buzele tuturor românilor, nume fără de care ţara noastră, aşa cum o ştim acum, nu ar fi existat niciodată. Multe dintre aceste personalităţi sunt necunoscute pentru că regimul comunist a dorit asta", se arată pe coperta a patra a cărţii. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea) Sursa foto: icr.ro