Insula iubirii. Radu Vâlcan, exasperat de Hannelore: ”Este pentru prima dată când mi se întâmplă așa ceva…”

18:30

Oficialii de la NASA au trimis numele lui Florin Salam pe Marte cu sonda InSight. Nu, nu este o glumă, iar vestea s-a răspândit repede peste hotare, unde manelistul e foarte apreciat, iar în această seară a ajuns și în țara noastră. Numele de scenă al controversatului cântăreț apare printre cele 2,5 milioane de nume […] The post Veste bună pentru Florin Salam! NASA a făcut anunțul oficial. Legătura dintre manelist și trupa Goodbye to Gravity appeared first on Cancan.ro.