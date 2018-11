Continua lupta internă de la Iaşi: ”Domnul Sabo poate vira salariile jucătorilor în cont şi fără semnătura preşedintelui”

00:20

O excursie la Paris iarna, alături de iubită, e ceva ce mulţi şi-ar dori mulţi. Un PSG - Liverpool iarna, cu o miză imensă în Liga Campionilor, e ce ar vrea toţi! Tuchel vs. Klopp, Neymar vs. Salah, Mbappe vs. Firmino şi lista duelurilor interesante s-ar termina abia după ce ar începe...