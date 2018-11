Polițiștii au, într-adevăr, umor! Un agent a amendat cu 700 de lei un maghiar pentru că… Motivul este incredibil!

18:50

Una dintre fetițele din Dâmbovița care au ingerat sedative se află în comă. Unul dintre copiii din Răcari, județul Dâmbovița, care au ingerat sedative, este în comă, iar alți patru au intoxicație acută, au declarat, pentru Mediafax, surse din anchetă. Cele cinci fetițe erau singuri acasă, mama fiind plecată să încaseze ajutorul social.