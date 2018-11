Un român a murit într-un accident maritim în Cambogia

00:30

Decizie surprinzătoare a lui Viorel Cataramă! Adio, PNL, unde a figurat, din 1990, în mai multe funcții! (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Omul de afaceri și-a dat demisia și a hotârât să-și înființeze propriul partid, alături de soția lui. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, are detaliile, în exclusivitate. Dreapta Liberală este partidul pe care l-a înregistrat […] The post E oficial! Au depus actele la tribunal, iar noi avem dovada. Milionarul Cataramă & soția au decis să… appeared first on Cancan.ro.