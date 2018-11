Cazul ”Elodia”. Declarații halucinante, la 11 ani de la dispariție: ”M-am întors din vacanță!”

00:30

Angela Similea a reluat războiul pentru avere cu fostul cumnat și fiicele vitrege! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Celebra artistă nu renunță la terenul și casa la care este ferm convinsă că are dreptul. A redeschis procesul, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră a […] The post Angela Similea a reluat războiul pentru avere cu fostul cumnat & fiicele vitrege! appeared first on Cancan.ro.