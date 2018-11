Eurostat: România este pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate

11:50

Fasole cu ciolan afumat reteta nationala romaneasca de 1 Decembrie. Mancare de fasole boabe uscata fiarta in zeama de la ciolanul afumat, cu sos de rosii cu legume. Am vazut ca in ultimii ani, de 1 Decembrie, cam asta se serveste publicului din toata tara. A devenit o moda. Citește mai departe...