Carmen Rădulescu: ”Nu doresc niciunei fete care se căsătoreşte să treacă prin ce am trecut eu”

18:10

Marţi, 4 Decembrie 2018, incepând cu ora 21.00, trupa Unflicted va susţine un concert live in clubul Control din Bucuresti. Pe lângă piesele deja consacrate, precum Aello, Hate me sau Loss, băieţii vor cânta in avanpremiera piese noi de pe viitorul album (programat pentru 2019), precum Naiade sau Sing for the devil.