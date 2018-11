UPDATE Hunedoara: Traficul feroviar între Simeria şi Petroşani s-a reluat

10:10

În fiecare an, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite marchează, la 29 noiembrie, Ziua internaţională de solidaritate cu poporul palestinian (International Day of Solidarity with the Palestinian People), aşa cum se prevede în Rezoluţiile 32/40 B din 2 decembrie 1977, 34/65 D din 12 decembrie 1979, 60/37 din 1 decembrie 2005 şi în alte rezoluţii relevante, potrivit site-ului oficial al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).Alegerea datei de 29 noiembrie a fost determinată de semnificaţia sa pentru poporul palestinian. În această zi a anului 1947, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 181 (II) referitoare la împărţirea Palestinei, rezoluţie ce stipula divizarea teritoriului palestinian şi crearea a două state, unul evreu şi celălalt arab, în timp ce oraşul Ierusalim era plasat sub administraţia Naţiunilor Unite, ca zonă cu un regim internaţional special ("corpus separatum").Problema palestiniană s-a aflat permanent în atenţia ONU.În anul 1975, a fost înfiinţat Comitetul ONU pentru Exercitarea Drepturilor Inalienabile ale Poporului Palestinian, prin Rezoluţia 3376 a Adunării Generale.La 1 decembrie 2005, prin Rezoluţia 60/37, Adunarea Generală a solicitat Comitetului pentru Exercitarea Drepturilor Inalienabile ale Poporului Palestinian şi Diviziei pentru Drepturile Palestiniene ca, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei internaţionale de solidaritate cu poporul palestinian, să continue să organizeze o expoziţie anuală pe tema drepturilor palestinienilor sau un eveniment cultural, în colaborare cu Misiunea permanentă ONU de observare a Palestinei. Adunarea Generală a încurajat, de asemenea, statele membre să continue să acorde un larg sprijin şi să promoveze marcarea acestei zile.Ca răspuns la apelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, guvernele şi societatea civilă desfăşoară, anual, diverse activităţi în scopul marcării acestei zile, printre care publicarea unor mesaje speciale de solidaritate cu poporul palestinian, organizarea de reuniuni, difuzarea unor publicaţii şi unor materiale informative, precum şi proiecţii de film.An de an, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, Comitetul pentru Exercitarea Drepturilor Inalienabile ale Poporului Palestinian se reuneşte în sesiune specială pentru a celebra această zi consacrată poporului palestinian.De asemenea, un buletin special, care conţine textele declaraţiilor făcute şi mesajele primite cu ocazia acestei zile, este publicat în fiecare an de către Divizia pentru Drepturile Palestiniene a Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite.În 2015, steagul palestinian a fost înălţat, pentru prima dată, la sediile şi birourile Naţiunilor Unite, conform www.un.org.Anul trecut, Ziua internaţională de solidaritate cu poporul palestinian a avut o semnificaţie deosebită, întrucât în 2017 s-au marcat 50 de ani de la declanşarea conflictului arabo-israelian, în 1967. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea; editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Irina Giurgiu)