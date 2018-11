Robert Licu a preluat Rapidul: "Știu că nu va fi ușor, dar sperăm să readucem această formaţie acolo unde a fost"

09:50

Dacă Isco nu traversează o perioadă prea bună în LaLiga cu Real Madrid, iubita lui, Sara Salamo, are un an de referință.Superba brunetă din Tenerife, 26 de ani, tocmai a apărut în filmul Everybody Knows, alături de celebra Penelope Cruz și de Javier Bardem.Presa de specialitate susține că pelicula i-ar putea deschide drumul spre Hollywood.