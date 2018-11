Guvernul a aprobat Acordul pentru dezvoltarea domeniului construcţiilor

14:40

Premierul britanic Theresa May a refuzat să speculeze, joi, în legătură cu ce va face în cazul în care deputaţii britanici resping acordul de Brexit încheiat cu UE, la votul programat pentru 11 decembrie, transmite BBC.Ea a subliniat în faţa unei comisii a Camerei comunelor că doreşte ca parlamentarii britanici să se concentreze asupra "alegerii pe care o au de făcut" şi să ignore alte opţiuni potenţiale, calificând totodată apelurile la un nou referendum sau la amânarea datei oficiale prevăzute pentru retragere, 29 martie 2019, drept tentative de a "anula" Brexitul.Theresa May a insistat că singurul acord disponibil este cel negociat de guvernul său cu Uniunea Europeană şi că organizarea unui nou referendum ar distruge încrederea în politică şi ar aduce "şi mai multă incertitudine şi divizare". Foto: (c) Parbul TV/Handout via Reuters TVMai devreme joi, negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a atenţionat la rândul său Marea Britanie că acordul asupra termenilor divorţului convenit cu Theresa May este singurul posibil.Acordul a fost aprobat duminică în cadrul unui summit extraordinar de liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar Theresa May încearcă să convingă legislativul de la Londra să aprobe la rândul său acest acord, pe care îl va supune votului Camerei Comunelor la 11 decembrie.Potrivit documentelor înaintate parlamentului britanic miercuri, dezbaterile asupra moţiunii pentru aprobarea planului lui May de a scoate ţara din UE vor avea loc pe 4,5,6, 10 şi 11 decembrie, iar parlamentarii britanici vor putea depune până la şase amendamente la acordul de Brexit negociat de guvern cu Uniunea Europeană.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)