Secretarul de stat Călin Forţ: Lucrările la tronsonul din Sălaj al Autostrăzii Transilvania ar putea începe în iunie 2019

Antrenorul echipei de rugby CSM Bucureşti, Eugen Apjok, spune că elevii săi sunt mobilizaţi la maximum înaintea finalei Cupei României 2018, contra campioanei Timişoara Saracens, el exprimându-şi speranţa că ''tigrii'' le vor administra prima înfrângere bănăţenilor într-o finală.Într-o postare pe pagina de Facebook a echipei, Apjok a mărturisit că are probleme în privinţa alcătuirii lotului pentru disputa cu Timişoara, dar nu din cauza chestiunilor medicale, ci datorită evoluţiilor foarte bune avute de cei mai mulţi dintre elevii săi în ultima perioadă.''Sper să le producem timişorenilor prima înfrângere într-o finală! E dificil să luăm o decizie în privinţa lotului pentru acest meci, dar este bine că avem astfel de probleme, că avem de unde să alegem. Vom folosi jucătorii care sunt în formă, nu are importanţă vârsta, numele sau faptul că au fost sau nu la loturile naţionale. Timişoara nu este un adversar facil. Timişoara nu a pierdut până acum nicio finală. Au experienţă foarte mare, ştiu să gestioneze momentele dintr-o finală. Sper să depăşim această barieră, este bine să ne depăşim un pic limitele. Ne dorim să câştigăm al treilea trofeu pentru club. Băieţii sunt capabili să treacă peste orice, doar ca să câştigăm Cupa'', a spus tehnicianul formaţiei bucureştene.La rândul său, căpitanul Adrian Ion a afirmat că jucătorii nici nu se gândesc să nu păstreze trofeul.''Suntem 'tigri', iar filosofia noastră este să 'vânăm' peste tot, şi acasă şi în deplasare. Este anul tigrilor aşa că nu ne gândim să nu aducem trofeul la Bucureşti. Ne vom apăra trofeul, ei ne provoacă, dar noi le vom răspunde cu moneda câştigătoare'', a spus internaţionalul Adrian Ion.Timp de şapte ani căpitan al ''sarazinilor'' din Banat, Stelian Burcea, în prezent component al ''tigrilor'', a afirmat că eventuala câştigare a Cupei ar fi ''încheierea unui an perfect'' pentru gruparea la care evoluează. ''Suntem pregătiţi, chiar dacă am avut o săptămână scurtă de pregătire... două zile de antrenament, o recuperare scurtă după deplasarea de la Baia Mare. Ei au o zi în plus de recuperare, dar asta nu ne va împiedica să nu câştigăm Cupa. Trebuie să recunoaştem că ei au experienţa finalelor, dar noi avem ceva şi mai important: dorinţa de a ne apăra trofeul. În aceste meciuri este vorba doar despre dorinţă şi nimic altceva. Ar fi un an perfect dacă l-am încheia cu acest trofeu'', a spus Stelian Burcea.În ultimele patru întâlniri din Cupă, bănăţenii s-au impus de trei ori, dar singurul succes al bucureştenilor a fost şi punctul de pornire pentru trofeul câştigat în luna martie a acestui an.CSM Bucureşti este deţinătoarea Cupei României, ediţia trecută câştigând în premieră trofeul după o finală cu CSM Ştiinţa Baia Mare (27-26), dar şi a Cupei Regelui 2018.Finala Cupei României, ediţia 2018, dintre CSM Bucureşti şi Timişoara Saracens, se va disputa vineri, pe stadionul din Parcul Sportiv ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca, de la ora 12,00. Este finala celei de-a 72-a ediţii a acestei competiţii, cele mai multe trofee fiind câştigate de CSA Steaua Bucureşti (14). În acest an ''militarii'' au părăsit competiţia în semifinale, învinşi de bănăţeni (17-13). AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.csmbucuresti.ro