Cele mai căutate joburi din România. Domeniul cu cele mai mari salarii face angajări masive

Atunci când clienții intră într-un supermarket, în general merg în partea dreaptă a magazinului. În partea dreaptă sunt de obicei localizate produse de panificație sau flori. Aceste produse sunt plasate aici pentru a stimula cumpărătorul cu bunuri proaspete și cu parfum de flori. Mirosul și gustul întotdeauna au atras consumatorii.Produse amplasate pe rafturile de susPe raftul de sus, se găsesc produse de la branduri mai puțin cunoascute, produse de la branduri locale și produse gourmet. Plasarea acestor elemente pe raftul superior îi ajută pe manageriimagazinului să se diferențieze de concurență.Brandurile mai mici, de obicei, nu au bugete pentru a plăti pentru o plasare mai bună. Aceste articole se găsesc și pe raftul superior și sunt de obicei alese de managerii de magazine locale.Rafturi amplasate la nivelul ochilorPe aceste rafturi se găsesc cele mai vândute produse și de la alte branduri de top. Acesta este considerat spațiu premium pentru producători. Brandurile care se vând cel mai bine sunt întotdeauna plasate pe "rafturile de la nivelul ochilor", fața și centru, chiar în ochii consumatorilor. Este cea mai bună amplasare pentru producători. Aici trebuie amplasate produsele cele mai scumpe sau cele mai căutate. Puteți, de asemenea, amplasa sub "nivelul ochilor" produse similare care costă mai puțin.Rafturi amplasate la nivelul ochilor copiilorCopiii pot citi adesea produsele plasate pe aceste rafturi. Produsele situate aici sunt toate produse la care au acces copiii. Aceste produse trebuie să atragă atenția copilului, astfel încât să reacționeze și să ajungă la ele. Plasând pe rafturi produse ușor de accesat de copii, vă poate ajuta să creșteți vânzările, având în vedere că de obicei părinții se lasă înduplecați de rugămințile copiilor și le cumpără ce-și doresc.