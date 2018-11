Bistriţa-Năsăud: Computer tomograf donat spitalului din Năsăud cu sprijinul unui cardinal de la Vatican şi al sociologului Vasile Dîncu

17:10

Peste 100.000 de clienţi ai Băncii Comerciale Române (BCR) utilizează, în prezent, platforma digitală George lansată în octombrie, media celor care descarcă şi folosesc aplicaţia fiind de 3.000, potrivit datelor prezentate într-o întâlnire cu presa de către şeful Departamentului Strategie Digitală din BCR, Cristian Mustaţă."La nivel local, în jurul lui George a fost dezvoltat un întreg ecosistem digital, cu cont curent şi card ataşat, ce va putea fi contractat exclusiv online după 1 decembrie. Până acum am testat întregul proces. Sunt câţiva paşi care trebuie parcurşi. În primul rând, clientul trebuie să-şi scaneze buletinul, ulterior utilizatorul este rugat să-şi facă o fotografie de tip selfie. Sistemul face o comparaţie între poza de pe buletin şi selfie. Dacă sistemul spune că totul e ok, clientul îşi alege cardul şi specifică unde este locaţia unde să-i fie trimis acesta. Următorul pas este o discuţie video cu un specialist BCR care verifică identitatea clientului. Urmează generarea electronică a contractului, care va fi semnat şi de client şi de reprezentantul BCR prin semnătură calificată. Atunci începe procesul de generare a contului, clientul primeşte credenţialele şi acces în platformă, cardul urmând să-i fie trimis prin Poştă. La o lună de la lansarea oficială în România, George are deja peste 100.000 de utilizatori. În fiecare zi, în medie, 3.000 de oameni descarcă şi folosesc platforma digitală. Banca are peste 1,2 milioane de clienţi înrolaţi la serviciile digitale, din care peste 400.000 folosesc lunar versiunea pentru mobil a serviciilor digitale", a spus Mustaţă.La rândul său, Isabella Frey, Group Owner George App, George Labs, a precizat că, la ora actuală, platforma are 3,8 milioane de utilizatori, în cele patru pieţe unde a fost lansată, respectiv Austria, Cehia, Slovacia şi România. "În ianuarie anul viitor vom atinge pragul de 4 milioane de utilizatori. Suntem extrem de entuziasmaţi, mai ales că lucrăm constant la îmbunătăţirea platformei. În Austria se lucrează la o interfaţă cu ajutorul căreia George să interacţioneze cu Alexa, asistentul virtual dezvoltat de Amazon", a subliniat Frey.Potrivit lui Maurizio Poletto, creative manager and managing director George Labs, hubul de inovaţie digitală al Erste Group, platforma digitală George va fi lansată atât în Croaţia, cât şi în Ungaria.BCR a lansat, pe data de 25 octombrie 2018, platforma digitală George, primul banking inteligent din România, prin care le propune românilor un nou mod de a face banking, 100% online.Printre principalele atuuri ale platformei George se numără accesul rapid, dar sigur şi prietenos ca în social media, simplu şi inteligent, are funcţie de căutare simplă, precum motoarele de pe Internet, pentru tranzacţii, nume şi date, are auto-completare, se actualizează continuu şi are, de asemenea, chat & magazin.Banca susţine că a denumit platforma George după primul pilot automat din aviaţie, inventat în urmă cu 100 de ani de către americanul Lawrence Sperry.Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private şi a băncilor de locuinţe.Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene, iar cei 47.000 de angajaţi pe care îi are deservesc 16,1 milioane de clienţi în cadrul a 2.600 de filiale din şapte ţări (Austria, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia şi Serbia).La sfârşitul anului 2017, Grupul deţinea active totale în valoare de 220,7 miliarde de euro, înregistra un profit net de 1,31 miliarde de euro, precum şi un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,4%. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)