„Ce va face PUTIN dacă nu-l oprim?” Anunțul făcut de președintele Ucrainei

Decizia vine după ce tot mai multe ţări occidentale au devenit îngrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez în reţelele 5G sau alte reţele de comunicaţii. Huawei a negat în repetate rânduri orice amestec din partea guvernului. Mai devreme în acest an, Australia a interzis folosirea Huawei de către operatorii locali pentru a furniza servicii 5G, invocând tot riscuri de securitate. Săptămâna trecută, Wall Street Journal a informat că guvernul american încearcă să convingă companiile din ţările aliate să evite Huawei. „Am informat Spark că a fost identificat un risc semnificativ de securitate”, a declarat Andrew Hampton, directorul Biroului de Securitate a Comunicaţiilor din guvernul Noii Zeelande. Minstrul Serviciilor Secrete, Andrew Little a declarat pentru Reuters că Spark ar putea colabora cu serviciile pentru a micşora riscurile. El nu a dorit să precizeze despre ce riscuri este vorba exact, argumentând că este vorba despre informaţii clasificate. Huawei a informat într-un comunicat că „va răspunde oricăror îngrijorări şi va lucra pentru a găsi o cale de progres”, adăugând că a semnat peste 20 de contracte 5G cu operatori din întreaga lume. Vorbind la Beijing, ministrul de Externe al Chinei, Geng Shuang şi-a exprimat „îngrijorările profunde” şi a declarat că relaţiile comerciale între China şi Noua Zeelandă sunt benefice pentru ambele ţări. „Sperăm că guvernul din Noua Zeelandă oferă condiţii corecte de competiţie pentru firmele din China care operează acolo şi ia măsuri pentru a îmbunătăţi cooperarea şi încrederea reciprocă”, a declarat el. Deşi Huawei este implicată în mai multe reţele 4G în Noua Zeelandă, situaţia este diferită în cazul 5G, după cum a explicat Little. „Diferenţa între reţelele 5G şi cele 4G sau 3G este în configuraţia tehnologiei. În cazul 5G, fiecare componentă a reţelei poate fi accesată”, a precizat el. În SUA, oficialii şi mai mulţi politicieni s-au arătat îngrijoraţi că echipamentele Huawei ar putea fi proiectate astfel încât să permită accesul neautorizat al guvernului chinez, având în vedere că Ren Zhengfei, fondatorul companiei, a lucrat în trecut ca inginer în armata chineză. Sursa: News.ro