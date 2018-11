CCR: Colegiul de conducere al ÎCCJ nu poate prelua atribuţii jurisdicţionale ce ţin de competenţa primară a puterii judecătoreşti / (motivare)

19:40

Una dinte cele două fotografii cunoscute despre care se credea că îl reprezintă pe Van Gogh s-a dovedit a fi un portret al fratelui acestuia, a anunţat joi muzeul Van Gogh din Amsterdam, potrivit AFP."O fotografie despre care am presupus mereu că îl reprezenta pe Vincent van Gogh la vârsta de 13 ani s-a dovedit, la o analiză mai amănunţită, că este portretul fratelui acestuia, Theo van Gogh, la vârsta de 15 ani'', a precizat muzeul într-un comunicat.Fotografia alb-negru reprezintă un tânăr cu părul ondulat şi ochi luminoşi. Era una dintre cele două singure portrete cunoscute ale pictorului şi figurează în numeroase biografii.Cei doi fraţi seamănă foarte mult, dar Theo se deosebea de fratele său mai mare prin trăsăturile delicate şi "prin ochii foarte luminoşi", ca cei ai tânărului din fotografie, precizează muzeul.Vincent Van Gogh, născut în 1853, celebru pentru autoportretele viu colorate realizate în ulei era reticent când venea vorba să fie fotografiat. În ceea ce a rămas acum singura fotografie cunoscută a sa avea 19 ani.Poza lui Theo, realizată de fotograful din Bruxelles Balduin Schwarz, a fost descoperită cu ocazia unei expediţii organizate în 1957 de un cercetător belgian, care a înregistrat-o într-un catalog sub titlul ''Portret al lui Vincent Van Gogh (circa 1886)''.După ce mai multe voci care şi-au exprimat îndoiala referitoare la identitatea băiatului cu părul ciufulit, cercetătorii au demonstrat că nu este vorba despre Vincent, ci despre fratele său mai mic, Theo, atunci în vârstă de 15 ani, cu care artistul coresponda foarte mult, scrisorile lor devenind celebre în toată lumea.Muzeul a prezentat joi concluziile unui studiu aprofundat şi inedit asupra fotografiei."Când am aflat că este vorba despre o fotografie a străbunicului meu, Theo, şi nu a lui Vincent, am fost surprins, dar sunt fericit că misterul s-a rezolvat'', a declarat Willem van Gogh, strănepotul lui Theo şi consilier al muzeului Van Gogh, citat în comunicat.''Datorită acestei descoperiri, am pierdut o amăgire şi am câştigat un portret al lui Theo'', a declarat directorul muzeului Van Gogh, Axel Ruger."În definitiv ne aflăm din nou în situaţia de dinaintea identificării greşite din 1957 - cu o singură fotografie a tânărului Vincent van Gogh, la vârsta de 19 ani''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: vangoghmuseum.nl